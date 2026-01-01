Кипър ще присъства на срещата на Съвета за мир на американския президент Доналд Тръмп като наблюдател, съобщи снощи правителственият говорител Константинос Летимбиотис, цитиран от „Сайпръс нюз“.

В интервю за Кипърската новинарска агенция агенция той потвърди, че правителството е получило покана да участва в срещата за Газа, която ще се състои в четвъртък (19 февруари) във Вашингтон.

Тръмп: Членовете на Съвета за мир са поели ангажимент да дадат 5 млрд. долара за Газа

„Участието на нашата страна е част от стабилната и активна регионална роля, която тя играе от самото начало на кризата, с инициативи и конкретни предложения към международните партньори“, подчерта правителственият говорител Константинос Летимбиотис.

„Кипър, като държава членка на Европейския съюз, която е най-близка до региона, има присъствие в развитието на събитията и допринася на практика за стабилността и усилията за мир“, добави той.

Правителственият говорител каза още, че на срещата ще бъдат разгледани следващите стъпки за изпълнението на плана на Тръмп, приет от Съвета за сигурност на ООН с Резолюция 2803, въз основа на вече подадените предложения.

Тръмп свиква първо заседание на Съвета за мир, ще набират средства за Газа

Той припомни също, че Кипър е участвал в срещата на върха в Шарм ел Шейх, в церемонията по подписването на споразумението, по време на която президентът Никос Христодулидис е представил съответно предложение за изпълнението на мирния план.

Нивото на представителство ще бъде определено след консултации с организаторите, заключи той.

Съветът за мир на Тръмп беше официално създаден по време на церемония на Световния икономически форум в швейцарския ски курорт Давос на 22 януари.