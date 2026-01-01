Няколко десетки хиляди млади хора отново излязоха на протест в Париж с искане за повече средства за образованието, след две седмици на обществена мобилизация във Франция и след отговор от страна на правителството, който протестиращите смятат за недостатъчен, предаде Франс прес.

Франция гори: Ученическите протести прераснаха в национална криза (ВИДЕО)

Междусиндикалното обединение на студентски и професионални организации вече призова за нов национален ден на протести и стачки на 13 октомври.

"Докато на масата не бъдат поставени 10 милиарда евро, ще продължим да се мобилизираме", заяви Сабрин Харбаш, говорителка на Студентския съюз, малко преди среща с министрите на образованието и на висшето образование заедно с представителите на двете основни ученически организации.

По същото време десетки хиляди хора се бяха събрали на емблематичния Площад на Бастилията в Париж, а различни шествия преминаваха по улиците на столицата. "Ядосаното Поколение Зет", пишеше на голям транспарант, носен от младежи.

На други места в страната демонстрациите днес бяха по-малобройни в сравнение с вторник. Тогава, според властите, в цяла Франция са участвали 266 000 души, а според организаторите - 450 000.

Движението възникна в средата на септември в предградията на Париж като протест срещу лошото състояние на училищните сгради, препълнените класове и липсата на заместници за отсъстващите учители, особено в по-бедните квартали. Това допълнително изостря социалното напрежение във Франция малко повече от шест месеца преди президентските избори.

Министърът на образованието Едуар Жьофре обеща днес спешен план за решаване на проблема със заместването на учителите, който трябва да бъде представен "до няколко часа или няколко дни", в нов опит за овладяване на кризата.

Според министерството около 96% от учебните заведения са работили нормално днес, а 157 гимназии от общо 3700 са били затворени към обяд. Ведомството също така твърди, че обявената стачка на персонала почти не е получила подкрепа.