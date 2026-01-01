Дания ще представи законопроект, който ще забрани споделянето на реалистични дийпфейкове с лицата и гласовете на хора без тяхното съгласие. Предложената поправка в датския закон за авторското право ще защитава както обикновените граждани, така и артистите, включително от цифрови имитации на техни изпълнения.

Законопроектът следва широко политическо споразумение, постигнато през юни 2025 г., но ще допуска сатира, пародия, карикатура и политическа или обществена критика, освен когато става дума за дезинформация, която създава сериозна опасност за други хора.

Дийпфейковете представляват изображения, видеоклипове или аудио записи, генерирани или манипулирани с помощта на изкуствен интелект (AI), така че даден човек да изглежда, че казва или прави нещо, което в действителност не е казвал или правил. Те могат да бъдат използвани за разпространяване на невярна информация или за унижаване на изобразените лица.

„С помощта на изкуствения интелект можете само с няколко кликвания да създавате манипулирани видеоклипове и изображения и да ги споделяте в социалните мрежи“, написа датският министър на културата Зения Стампе, цитирана от „Евронюз“.

„Една от основните цели на законопроекта е да накара технологичните гиганти бързо да премахват манипулираното съдържание, така че то да причинява възможно най-малко вреди“, добави тя.

Законопроектът е резултат от широко политическо споразумение, постигнато през юни 2025 г. от тогавашния министър на културата Якоб Енгел-Шмит при предишното правителство за защита на хората от неразрешени цифрови имитации.

Предвиждат се изключения за сатира, пародия, карикатура и критика към властта и обществото. Те обаче няма да се прилагат при дезинформация, която създава определени сериозни опасности за правата, основни интереси, живота или имуществото на други хора.

Министърът се надява законът да влезе в сила в началото на 2027 г.

Ходът на Дания идва на фона на бързото разпространение на изкуствения интелект в световен мащаб.

Държавите от ЕС, обвързани с директивата на блока за борба с насилието над жени, трябва да я въведат до 14 юни 2027 г. Тя изисква криминализиране на създаването на сексуално експлицитно манипулирано съдържание и последващото му публично разпространение без съгласието на изобразеното лице, когато това вероятно би причинило сериозна вреда. Дания не е обвързана с директивата заради изключението си от правилата на ЕС в областта на правосъдието и вътрешните работи.

Франция вече забранява споделянето на генерирани с изкуствен интелект изображения или аудиозаписи, изобразяващи даден човек, без неговото съгласие, когато изкуственият характер на съдържанието не е очевиден или изрично посочен.

Отделни правила забраняват споделянето на сексуални дийпфейкове без съгласие, независимо дали е посочено, че съдържанието е генерирано или манипулирано.

В Обединеното кралство създаването или поръчването на интимни дийпфейкове без съгласие стана престъпление в Англия и Уелс през февруари. За споделянето на подобни изображения може да бъде наложено наказание до две години затвор.