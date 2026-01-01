Жълт код за интензивни валежи и гръмотевични бури е обявен за осем области в четвъртък, а в петък студен атмосферен фронт ще донесе проливни дъждове, силен вятър и понижение на температурите в цялата страна. На места в Югоизточна България количествата валежи могат да надхвърлят 70-80 литра на квадратен метър.

Предупреждението за четвъртък, 22 октомври, обхваща областите Видин, Монтана, Враца, София-град, София-област, Перник, Плевен и Ловеч. Това показва картата на Националния институт по метеорология и хидрология.

НИМХ

В четвъртък облачността ще се разкъса за кратко, но от запад тя отново ще се увеличи и на места в Западна България ще превали дъжд. След обяд и през нощта срещу петък по приближаващия към страната студен атмосферен фронт интензивни и значителни по количество валежи ще има на много места в страната; ще се развият и гръмотевични бури. Ще продължи да духа до умерен, в Източна България и на север от планините и силен юг-югозападен вятър. В северозападните райони ще бъде предимно от север, слаб.

Максималните температури ще бъдат между 20° и 25°, в София – около 19°.

Над планините ще бъде предимно облачно. Още преди обяд от запад ще започнат временно интензивни валежи от дъжд с гръмотевици. По най-високите върхове на Рила и Пирин дъждът ще се примесва със сняг. Ще духа умерен, на места северно от билата и силен запад-югозападен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 15°, на 2000 метра – около 9°.

Над Черноморието облачността ще е по-често значителна, главно след обяд с краткотрайни превалявания. Сутринта на отделни места ще е със значителна ниска слоеста облачност и намалена видимост. Ще духа умерен и временно силен вятър от юг-югоизток. Максималните температури ще бъдат между 18° и 23°. Температурата на морската вода е 17°-18°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.