Парламентарната комисия по здравеопазването не прие на първо гласуване шест законопроекта за промени на Закона за здравното осигуряване. Предложенията бяха представени на заседание през октомври, но не бяха гласувани.

Три от законопроектите са внесени от Божидар Божанов и група народни представители, един - от Костадин Ангелов и група народни представители, един - от Асен Василев и група народни представители, един - от Венко Сабрутев и група народни представители.

По време на днешното заседание на комисията министърът на здравеопазването Катя Ивкова отговори на актуални устни въпроси, отправени от членове на парламентарната комисия.