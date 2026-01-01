Извънредна ситуация в българското небе наложи спешни мерки по въздух и земя. Бомбени заплахи бяха отправени срещу три граждански полета до София в четвъртък сутринта. Две от машините, излетели от Копенхаген и Мадрид, достигнаха крайната си дестинация. Третият самолет, идващ от Лондон, беше пренасочен към Пловдив. Как бяха извършени процедурите и какво ни разкрива част от записа в един от самолетите, кацнали у нас?

На нито един от самолетите не е било намерено взривно устройство. Много любопитен обаче е записът между РВД и самолета, излетял от Лондон и кацнал в Пловдив. Той разкриват момента, в който екипажът получава информацията, че не може да кацне на летище „Васил Левски”. NOVA разполага със запис от него.

Ръководство на въздушното движение: "Бяхме уведомени, че трябва да кацнете в Пловдив. Наясно ли сте с това. Бяхме уведомени за евентуална заплаха на борда".

Бомбени заплахи срещу три полета до София, единият кацна в Пловдив

От записа става ясно, че самолетът е бил отклонен към летище на юг, тъй като в София вече са били кацнали за претърсвания други два самолета след бомбени заплахи. Капацитетът се оказал недостатъчен за трети. Малко преди 11:30 самолетът от Лондон също се приземява успешно в Пловдив. На земята са взети строги мерки за сигурност. Проверка не установила нищо съмнително.

Пътниците разказаха, че паника нямало. „Направиха проверка на багажа, свалиха ни, по трима ни наредиха в редица. Казаха да се отместим, провериха багажа с кучета“, споделя Валя. Някои от пасажерите бяха ядосани, тъй като трябвало да кацнат в София. До столицата те бяха превозени с автобуси.

„Процедурата е извършена нормално и по правилата, обяснява авиоекспертът Ангел Борисов. „На пътниците единствено се съобщава, че се налага извънредно кацане на конкретно летище, съгласно инструкциите на РВД”, уточни той.

Заради получените сигнали са били задействани дежурните сили на българските Военновъздушни сили (ВВС).

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От ВВС съобщиха на официалната си страница във Facebook, че екипажи на изтребители МиГ-29, носещи бойно дежурство в 3-та авиационна база „Граф Игнатиево“, са излетели в 10:11 часа със задача да прехванат и ескортират гражданските самолети.

На записа между РВД и екипажа на самолета от Лондон се чува как пилотите са предупредени за изтребителите.

Ръководство на въздушното движение: "Само за ваша информация – на 4 мили зад вас ще ви прехване военен изтребител".

„Те се доближават много до самолета. Вижда се дали състоянието вътре е спокойно. Даже може с пътниците да кореспондират“, обясни авиоекспертът. По думите на Ангел Борисов зад подобни заплахи обикновен стои група, която цели нещо за свои нужди.