♦ Евентуалната глоба за България, предложена от ЕК

Премиерът Румен Радев коментира предложението на Европейската комисия за налагане на санкция на България заради прекомерния бюджетен дефицит и го определи като несправедливо, на фона на усилията на страната ни за подобряване на публичните финанси и наличието на други европейски държави, които също са в процедура при прекомерен дефицит, но не успяват да го намалят. Според него страната ни е първата, за която се предлага подобна глоба по новите европейски правила, а причините определи като процедурни, а не политически.

"За първи път има промяна в правилата за санкциониране и за първи път това се случва с идването на българския бюджет. Не забравяйте, че това не е стандартен бюджет, той дойде месец август, така заварихме... тук се включва и промяната в политическата ситуация, изборите през април, ново правителство от май, бюджет чак от край на юли. Така че за първи път нашият бюджет срещна промяна в правилата, а глобите - много по-големи. Сега таванът за глоби е много по-нисък и ние се явяваме първата държава, която вече идва със свръхдефицит по тези нови правила", каза Радев и допълни: "Тази глоба е символична във финансово отношение, но е репутационна и с голям ентусиазъм се използва от опозицията в София, която всъщност е причината да стигнем дотук".

Припомняме, че във вторник стана ясно, че Еврокомисията преминава към следващия по-строг етап на процедурата по свръхдефицит за страната ни. Брюксел ще предложи на Съвета на ЕС да наложи глоба на България, както и да се предприемат стъпки за замразяване на европлащания към България. Решението ще бъде взето от Европейския съвет на финансовите министри на 11 декември.

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"Европейската комисия обяви, че ние сме в свръхдефицит, веднага след като нашето правителство встъпи в длъжност, но този дефицит не идва изведнъж през май, той е трупан предишни години", коментира още министър-председателят пред журналисти в Брюксел преди извънредното заседание на Европейския съвет.

"Ние сега се появихме с нашия бюджет и това е бюджетът за 2026 година и то за няколко месеца. Все пак ЕК дава положителна оценка за нашите мерки за бюджет 2027 г., т.е. оценката за нашия бюджет, който ние правим за 2027 година е положителна и насърчителна, че България с предприетите мерки вече започва съществено да намалява своя дефицит. А иначе е несправедливо, защото ние сме с най-голям градиент за намаляване на дефицит от 2026 г. за 2027 г. и аз очаквам да има все пак разум, защото ние трябва да бъдем поощрени за това, че намаляваме дефицита с такъв градиент, докато има държави, които са едновременно с прекомерен дефицит и не успяват и да го намаляват, а за тях процедурата ще бъде догодина. Но за България е несправедливо", допълни още Румен Радев.

Той отправи критики към Европейската комисия във връзка с констатираните макроикономически дисбаланси в България.

"Тук трябва да си зададем въпроса: Защо Европейската комисия сега изведнъж установи, че България е с такъв свръхдефицит? Говоря за преди няколко месеца. Как така изведнъж установи, че имаме и макроикономически дисбаланси? Извинявайте, но тези макроикономически дисбаланси не стават за няколко месеца, нито за 6 месеца, те се трупат години. Как така Комисията сега разбра, че в България се харчат безразборно бюджетни средства, без необходимия контрол? Как така България изведнъж април и май миналата година си снижи инфлацията, колкото да излезе Конвергентният доклад и август инфлацията отново излезе извън всякакви критерии? Тук има някои неща, които Европейската комисия трябва да си направи анализ на своите способности да оценява реалистично финансовата ситуцация в държавите члени. Ако тя не го направи, означава, че има политически, а не икономически мотиви за нашето приемане в Еврозоната", допълни премиерът.

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На въпрос дали евентуалната финансова санкция за България може да доведе до по-сериозни последици, включително спиране на европейски средства, премиерът отговори категорично, че подобен сценарий няма да се реализира. „Искам много ясно да заявя. Вчера казах, между другото, на заседание на Министерския съвет, че в никакъв случай няма да сбъднем нихилистичните мечти на опозицията да ни се спрат европейските средства и плащанията по ПВУ“, заяви Радев.

„Изобщо не става въпрос за това и категорично няма да се случи, защото България изпълнява много ясна, стриктна финансова политика в наше лице и това се оценява. За никакво спиране на еврофондове не може да става въпрос“, подчерта той.

Според министър-председателя става въпрос за стандартна процедура, наложена заради свръхдефицита и съвпаднала с представянето на българския бюджет.

♦ Бюджетът на ЕС и исканията на България

Министър-председателят съобщи, че вече е разговарял с председателя на Европейския съвет Антонио Коща. България по принцип подкрепя посоката на предложените от него промени в първоначалния проект на Европейската комисия за дългосрочния бюджет, но според Радев предстои още много работа по спорните въпроси.

България настоява за запазване на кохезионната политика, ясна финансова подкрепа за Черноморския регион и отказ от собствени ресурси на Европейския съюз, базирани на системата за търговия с емисии и акцизите върху тютюна, заяви Радев.

Той очерта три основни приоритета на страната ни в преговорите:

„На първо място, не трябва да отстъпваме от кохезията. Знаем, че това е основният инструмент за единство на Съюза, основният инструмент за икономическо развитие на Съюза. На второ място, ние държим да има ясна финансова подкрепа за Черноморския регион, а не просто да бъде споменаван. Защото всички знаем колко много са ангажирани държавите, като България и Румъния с действията в Черно море, особено с атаките по търговски кораби. Това са съществени разходи за нас и те трябва да бъдат отчетени“, посочи премиерът. Третото искане на България е свързано с отказа от собствени ресурси, базирани на Европейската система за търговия с емисии и на акцизите върху тютюна. Според Радев този подход ощетява страната ни непропорционално.

Министър-председателят отчете, че има движение и в положителна посока, но не очаква още днес да бъде постигнато разбирателство.

„Наистина има доста противоречия, които трябва да изгладим. Но аз разчитам на волята, на отговорността на всички държави членки, така че ние да постигнем накрая консенсус. Защото нашето виждане е, че бюджетът трябва да бъде постигнат в рамките на тази година, за да може от 2028 година ние вече да работим по тази нова финансова рамка“, заяви той.

♦ България е готова да се включи в невоенната подкрепа за Украйна

Премиерът Румен Радев заяви още веднъж, че няма промяна в позицията на България по отношение на заема за Украйна. Той настоя да се прави ясно разграничение между позицията на страната ни и тази на Чехия, Словакия и Унгария, които по думите му още от самото начало са отказали да бъдат сред държавите, гарантиращи заема.

„Докато с правителството на Желязков и след това, потвърдено и от правителството на Гюров, ние досега сме гаранти по два заема – 45 милиарда от миналата година, 45 милиарда от тази година. Тоест България вече е поела да бъде гарант за заем от 90 милиарда и ние плащаме лихвите в рамките на общия европейски бюджет по тези заеми“, обясни Радев. По думите му въпросът сега е свързан с искането за още 45 млрд. за следващата година.

Министър-председателят посочи, че по изрично настояване на България заемът се разделя на два компонента – 25 млрд. за военна подкрепа и 20 млрд. за бюджетна, невоенна подкрепа. Според него този подход вече получава подкрепа от европейските институции, председателя на Европейския съвет Антонио Коща и председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, с която му предстои разговор.

„Ние имаме готовност да се включим в невоенната подкрепа, и то с ясно искане нашата подкрепа като гаранция да бъде специално насочена към областите с компактно българско население от нашата историческа общност“, заяви Радев.

Той подчерта, че България има отговорност към историческата си диаспора в Украйна.

„Ние имаме над 300 хиляди българи в Украйна. Те имат нужда от здравеопазване, имат нужда от отопление, от електричество, от транспорт. Така че аз се надявам Европейската комисия да приеме този наш подход, за който ние ще настояваме, защото ние, от друга страна, не можем да абдикираме от нашите задължения като държава и като общество към нашата историческа диаспора, към нашите сънародници в Украйна“, каза още премиерът.

По повод предложението на ЕК за допълнително разширяване на санкциите срещу Русия Радев каза, че България има резерви към предложението за забрана на участието на руски спортисти в международни състезания под руски флаг.

В отговор на въпрос той определи рафинерията в Бургас като стратегически актив не само за България, а и за цяла Европа. Той отбеляза, че Европа не е част от сделката с "Лукойл"за рафинерията и съдбата й се решава извън България и ЕС. Той уточни, че не може да каже нищо повече за тази сделка, защото официална информация към българското правителство няма.