„Продължаваме промяната“ събра необходимите подписи за насрочване на извънредно заседание на правната комисия в парламента на 14 октомври т.г. от 14:30 ч., на което да се разгледа законопроектът за изменение на Закона за „Държавен вестник“, който ще осигури публичност на указите на президента за помилване, съобщиха от пресцентъра на политическата формация. За свикването на комисията са необходими подписите на една трета от членовете ѝ, се уточнява в съобщението.

Промените в Закона за „Държавен вестник“, изготвени от „Продължаваме промяната“, предвиждат в официалния раздел на вестника да се публикуват всички укази за помилване, издадени от президента или вицепрезидента от 13 юли 1991 г. и преди влизането в сила на закона.

Мотивите за промяната са, че досега действащото изключение за публикуването на тези укази не осигурява единен, общодостъпен и траен официален източник на информация за издадените укази. Това е особено чувствително при помилвания, свързани с престъпления с висока обществена значимост, което накърнява доверието както в президентската институция, така и в правосъдието, посочват от "Продължаваме промяната". Обнародването на указите ще позволи от текста на указа да се установят правната квалификация на престъплението, видът и размерът на наложеното наказание, както и изтърпяната до момента част от него, смятат още вносителите на измененията.

С проекта също се премахва изключението за непубликуване на указите за назначаване на службите към Президентството. Така се осигурява прозрачност на състава на Комисията по помилванията към президента, чийто поименен състав в момента е неизвестен, се казва още в съобщението.

Законопроектът за изменение на Закона за "Държавен вестник" е внесен на 17 септември от народни представители от "Продължаваме промяната" и на следващия ден е разпределен за разглеждане от правната комисия, показва справка на сайта на Народното събрание.

Преди няколко дни от „Продължаваме промяната“ поискаха от президента Илияна Йотова да предостави документи и информация за основанията за помилването на Огнян Атанасов, наричан „Петричкия Ескобар“, осъден за тежки престъпления, съобщиха от политическата формация. Искането е във връзка с разпространен видеозапис, за който от ПП твърдят, че показва Атанасов да участва в побой между затворници в болницата към затвора на 16 ноември 2022 г., три седмици преди помилването му на 5 декември същата година.