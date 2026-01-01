ДПС-НОВО НАЧАЛО не стана на крака, докато служебният кабинет на Андрей Гюров полагаше клетва в Народното събрание.

"Днес ПГ на ДПС-НОВО НАЧАЛО не уважи клетвата на кабинета “Йотова-Сорос-Петрохан”. Защото това не е клетва на служители на народа. Това е лицемерие и подмяна! Ние няма да станем на крака на хора, с чиято протекция в България се случи най-страшното - педофили посегнаха на децата! И това уродливо явление не е само аферата “Петрохан”. Това е крещящото проявление на сектата на Сорос и соросоидството, заплашващо да завладее и пороби държава и народ, погазвайки ценности, морал и демокрация", така аргументираха действията си от партията.

"През “нетипични” училища и университети, сурогатни партии, НПО-та и превзети медии. Ние няма да останем безучастни наблюдатели на този разпад на държавността. С всички средства на парламентарната демокрация ще защитим морала и целостта на българската държава, демокрация, семейство. Бъдещето на нашите деца", категорично завяват Делян Пеевски, лидер на ДПС и ПГ на ДПС-НОВО НАЧАЛО.

Президент Йотова избра големия компромис, заради неясно политическо бъдеще. Това е и остава нейна отговорност, смятат те.

За ДПС сигурността и защитата на хората, семейството и децата нямат алтернатива. И няма да отстъпим от това, независимо от натиск и заплахи, манипулации и изкушения, отправяни от соросоидните, педофилски и извратени мрежи.