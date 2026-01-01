Парламентът не събра кворум при първата регистрация на депутатите. Председателят на Народното събрание Михаела Доцова откри заседанието точно в 09:00 ч., но поради липса на кворум нов опит ще бъде направен след 30 минути. Днес парламентът трябва за проведе извънредно заседание заради помилването на Огнян Атанасов, известен като „Петричкия Ескобар“.

Заседанието е насрочено въпреки решението на депутатите от 9 октомври парламентът и комисиите да не провеждат заседания в периода от 21 до 30 октомври включително.

В дневния ред е включена само една точка – изслушване на представители на институции и длъжностни лица във връзка с обстоятелствата около помилването на Атанасов. Сред тях са главният директор на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ (ГДИН) главен комисар Ивайло Йорданов, настоящият началник на Софийския затвор старши комисар Светослав Пенов и Васил Кордев, който е ръководил затвора през ноември и декември 2022 г. Предвижда се изслушване и на началника на сектор „Медицинско обслужване в местата за лишаване от свобода“ към ГДИН.

Сред останалите поканени са лекарят, изготвил или подписал медицинското заключение, използвано при помилването, председателят на Държавна агенция „Национална сигурност“ (ДАНС), председателят на Комисията по помилването към президента, главният секретар на Министерството на вътрешните работи, директорът на Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“ и директорът на специализираната болница към затвора в София.

Целта на изслушването е да бъдат изяснени обстоятелствата около изготвянето, проверката и предоставянето на медицинските документи, както и информацията за поведението на Огнян Атанасов, послужила при помилването му с Указ № 119 от 5 декември 2022 г.

Депутатите ще търсят отговори и за начина, по който е документиран инцидент от 16 ноември 2022 г., за евентуален натиск и заплахи срещу лекари и техни близки, както и за обмена на информация между компетентните институции и президентската администрация. В обхвата на проверката попадат още евентуалните връзки на Атанасов с ДАНС и МВР и действията, предприети по случая.

Миналата седмица председателят на парламентарната група на „Продължаваме промяната“ Николай Денков съобщи, че са събрани подписи за свикване на ново извънредно заседание. По думите му искането е подкрепено от „Демократична България“ и ГЕРБ-СДС, докато депутатите от „Възраждане“ не са се подписали.

Предишният опит за провеждане на заседание по темата, на 13 октомври, се провали поради липса на кворум. Тогава представители на опозицията обвиниха управляващите, че избягват изясняването на случая и поставят „чадър“ над президента Илияна Йотова.

От „Прогресивна България“ заявиха, че са запознати с медицинската експертиза и че Атанасов страда от заболявания, несъвместими с живота.