Намериха и евакуираха младо семейство с две деца, закъсали с автомобил на горски път между село Кипилово и Котел, съобщиха от полицията.

Сигналът е подаден на 21 октомври. Предприети са действия по установяване на координатите и намиране на хората.

Екипи на униформени, пожарникари, горски и доброволец, който е запознат с местността, се отправили към мястото.

Семейството е от Търговище, като автомобилът им е аварирал навътре в гората по черен път.

Към 22:00 часа екип на пожарната е стигнал до хората. Те са били в добро здравословно състояние, останали са в сградата на пожарната в Котел, където са им предоставени условия за пренощуване.