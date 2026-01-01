Лидерът на „Продължаваме промяната“ Асен Василев даде извънреден брифинг заедно с депутатите от парламентарната група след провалилото се извънредно заседание на парламента, което трябваше да обсъди казуса около помилването на Огнян Атанасов, известен още като "Петричкия Ескобар".

Василев показа пред медиите отново сбиването, в което е Атанасов е участвал в затвора. "Въпросният човек, който според господин Витанов е на смъртно легло, изглежда доста жив като за смъртник", посочи Василев. По думите му това сбиване, което се вижда от видеото, е 19 дни преди датата на помилването.

"Тъй като госпожа Йотова се крие и "Прогресивна България" смятат, че това, че 150 човека са починали от наркотици миналата година за недостатъчна причина да се види защо госпожа Йотова е пуснала петима наркодилъри и трафиканти по време на последния си мандат като вицепрезидент по улиците, за да продават наркотици и към момента продават, искам да погледнем какво самото президентство казва за самото помилване", каза още лидерът на ПП.

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