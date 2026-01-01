Парламентът няма да заседава днес поради липса на кворум. При втория опит за начало на извънредното заседание, свикано по искане на депутати във връзка с помилването на Огнян Атанасов, се регистрираха 80 народни представители – трима от „Прогресивна България“, 28 от ГЕРБ-СДС, 16 от ДПС, 18 от „Демократична България“, 13 от „Продължаваме промяната“ и двама от „Възраждане“.

Няма кворум, поради което заседание не може да бъде проведено, каза председателят на Народното събрание Михаела Доцова след втория опит за начало на извънредното заседание.

При първата регистрация, направена 15 минути по-рано, в залата бяха 87 народни представители - 14 от „Прогресивна България“, 25 от ГЕРБ-СДС, 17 от ДПС, 16 от „Демократична България“, 13 от „Продължаваме промяната“ и двама от „Възраждане“.

Не закъсняха и реакциите след проваленото извънредно заседание на Народното събрание.

"Прогресивна България"

Петър Витанов от „Прогресивна България“ обясни, че разполага с назначената медицинска комисия и с комисията по помилване, която е пожелала да бъде разгледана молбата на подсъдното лице. "Повярвайте ми, един месец и половина да се занимаваме с калташка кампания. 433 души са помилвани по времето на Петър Стоянов, а по времето на Георги Първанов - 500", каза той. Витанов твърди, че е гледал анамнезата и медицинската експертиза, според която той е с инсулт, перитонит и левкимия и деменция. По думите му заболяванията му са несъвместими с живота.

Той определи случващото се с исканията за изслушване в зала като "нелепо, несъстоятелно" и "черна кампания". Витанов обясни защо не са се регистрирали в зала. "Ние няма да влезем в този тон, парламентът се използва за предизборна кампания. Що за опозиция е това", запита той.

"Възраждане"

Заместник-председателят на „Възраждане“ Цончо Ганев настоя Илияна Йотова да напусне президентската институция и да се оттегли от предизборната кампания заради случая с помилването на осъдения за наркотрафик Огнян Атанасов. Повод за коментара му стана проваленото извънредно заседание на Народното събрание, на което е трябвало да бъдат изяснени обстоятелствата около решението за помилване.

Според Ганев заседанието е било необходимо, за да получи обществото отговори на въпросите, възникнали след разпространението на записи от болничната част на затвора. По думите му кадрите показват как помилваният участва във физическа саморазправа, въпреки че решението за освобождаването му е било мотивирано с тежко здравословно състояние.

„Това е наистина изключително неприятна ситуация и би било редно, чисто политически, госпожа Йотова да напусне президентската институция и да се оттегли от предизборната кампания“, заяви Ганев.

Той постави под съмнение обясненията за здравословното състояние на Атанасов, като посочи, че според представените мотиви помилваният не е бил в състояние дори да ходи, докато на разпространените кадри се вижда човек, който според депутата нанася удари с ръце и крака.

„Как така човек, който е в състояние да се бие в затвора, в същото време Йотова го помилва като тежко болен?“, попита представителят на „Възраждане“.

Ганев отправи критики и към управляващото мнозинство, което обвини, че е попречило на провеждането на изслушването и по този начин е лишило обществото от възможността да получи отговори по случая.

На журналистически въпрос защо само двама депутати от „Възраждане“ са се регистрирали за извънредното заседание, той отговори, че останалите представители на партията не са присъствали, но дори тяхната регистрация не би променила резултата.

„Ние колкото и да сме тук, и другите осем да са тук, все едно и също е, тъй като няма нищо да се промени“, коментира Ганев.

Той посочи, че опозицията не разполага с необходимите 127 гласа, за които говори в изказването си, и затова присъствието на останалите депутати от парламентарната му група не би било решаващо.

Ганев настоя случаят с помилването да получи публично обяснение, като определи поведението на управляващите като опит да бъдат избегнати неудобните въпроси около решението на Йотова.

ПП събра подписите за извънредно заседание на НС заради „Петричкия Ескобар“

Депутатите трябваше да изслушат на извънредно заседание днес, свикано от председателя на Народното събрание Михаела Доцова, главния директор на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ главен комисар Ивайло Йорданов, началника на затвора в София старши комисар Светослав Пенов и Васил Кордев, заемал длъжността началник на софийския затвора през ноември - декември 2022 г., относно помилването на Огнян Атанасов и инцидент в затвора от 16 ноември 2022 г.

Миналата седмица от „Продължаваме промяната" съобщиха, че са събрани необходимите подписи за свикване на извънредно заседание на Народното събрание на 13 октомври за случая с помилвания наркотрафикант Огнян Атанасов, наричан „Петричкия Ескобар“, и за побой между затворници в болницата към затвора на 16 ноември 2022 г., в който от партията твърдят, че е участвал и Атанасов, три седмици преди помилването му.

. Скандалът с помилването на „Петричкия Ескобар“ се разраства: ДБ и ПП настояват за отговори

Миналата седмица от „Продължаваме промяната" съобщиха, че са събрани необходимите подписи за свикване на извънредно заседание на Народното събрание на 13 октомври за случая с помилвания наркотрафикант Огнян Атанасов, наричан „Петричкия Ескобар“, и за побой между затворници в болницата към затвора на 16 ноември 2022 г., в който от партията твърдят, че е участвал и Атанасов, три седмици преди помилването му.