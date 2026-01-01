„Продължаваме Промяната“ събра необходимите подписи за свикване на извънредно заседание на Народното събрание заради случая с помилвания наркотрафикант Огнян Атанасов, известен като „Петричкия Ескобар“.

Заседанието е предложено за 13 октомври от 13:00 часа. Информацията беше потвърдена от депутата от ПП Велислав Величков.

На заседанието се очаква да бъдат изслушани директорът на Главна дирекция „Изтърпяване на наказанията“ Ивайло Йорданов, началникът на Софийския затвор старши комисар Светослав Пенов и Васил Кордев, който е бил началник на затвора през ноември и декември 2022 г.

Ще се търси информация за изготвянето, проверката и предоставянето на медицинските заключения и сведенията за поведението на Огнян Атанасов във връзка с помилването му с указ от 5 декември 2022 г. Ще бъде изяснено и дали инцидентът от 16 ноември 2022 г. в затворническата болница е бил отразен в документите, с които е разполагала Комисията по помилванията преди решението.

„Васил Кордев е заемал длъжността началник на затвора през ноември–декември 2022 г. Това е периодът около предложението на Комисията по помилване и съответно издаването на указа“, обясни Величков.

Той уточни, че става дума за боя, възникнал в затворническата болница на 16 ноември 2022 г., и за това дали Комисията по помилванията е била уведомена за инцидента при оценката на поведението на Атанасов.

„Има необходимите подписи. Събрани са от три парламентарни групи – „Продължаваме Промяната“, „Демократична България“ и ГЕРБ“, заяви Величков.

По думите му, след като е събран необходимият брой подписи, председателят на Народното събрание трябва да свика заседанието по реда, предвиден в правилника.

На въпрос защо в искането не е включен представител на Комисията по помилванията към президента, Величков отговори, че не може да се поиска изслушване на комисия с неизвестен състав.

По думите му първо трябва да бъдат обявени имената на членовете ѝ.

„Предприели сме действия в тази посока - промяна в Закона за „Държавен вестник“ за обнародване на указите заедно с мотивите за всички помилвания и обявяване състава на комисиите – медицинска и по помилване, така че те да станат публично известни“, каза Величков.

Той изрази очакване Правната комисия на парламента скоро да разгледа законопроекта.