Полицията в Нидерландия арестува във вторник трима души и затвори тридесет уебсайта. Тримата са заподозрени в умишлена продажба на опасни продукти, довели до смъртта на трима души. Хапчетата приличали на оксикодон, но съдържали изключително опасни нитазени. Това съобщи полицията днес. Тя посочи, че е прекъснала ключова връзка в престъпна мрежа.

Заподозрените продавали твърди наркотици и фалшиви лекарства чрез онлайн магазини. Тримата загинали са купили хапчета от сайтовете slaappillen.net или regioapp.net малко преди смъртта си, според полицията.

Трите заподозрени са мъже от Вестланд (35 г.), Ротердам (39 г.) и Хага (66 г.). Те ще бъдат изправени на съд в петък. Претърсени са три жилища и един склад в Хага.

В ход са различни разследвания във връзка с продажбата на незаконни лекарства и други наркотични вещества. През последните години все повече хора са починали след употреба на подобни фалшиви хапчета, съобщава полицията. Те съдържат например нитазени, които са многократно по-силни от оксикодон и са изключително вредни.

Според полицията уебсайтовете може и да изглеждат надеждни, но употребата на хапчетата е животозастрашаваща. Инспекцията по здравеопазване и младежта предупреди за употребата на лекарства, продавани онлайн.

Полицията търси жертви или техните близки, които са купили хапчета от онлайн магазини и са получили увреждания.