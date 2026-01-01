През 2024 г. 99,5% от населението на страната е било свързано с обществено водоснабдяване. Доставената вода за домакинствата достига 260,32 млн. куб. м, което е с 4% повече спрямо 2023 г. Това отчита НСИ,

Въпреки високия обхват на водоснабдяването, 5,8% от населението е било засегнато от режим на водата поради недостиг. От тях 5,0% са били на сезонен режим (до 180 дни), а 0,8% – на целогодишен режим (над 180 дни).

Най-сериозно засегнати са били областите Ловеч (56,3%), Плевен (51,1%), Търговище (33,8%) и Сливен (17,8%) – това е дялът от населението в съответната област, живяло при режим.

Канализация и пречиствателни станции

През 2024 г. 75,4% от населението е било свързано с обществена канализация. От тях 67,6% използват система, отвеждаща отпадъчните води към пречиствателни станции (ПСОВ).

В страната функционират 182 селищни пречиствателни станции за отпадъчни води, а общата дължина на обществената водопроводна мрежа е 78 803 км, докато канализационната мрежа е 13 362 км.

Битови отпадъци и сметосъбиране

През 2024 г. са генерирани 3 192 хил. тона битови отпадъци, което е с 0,9% повече спрямо 2023 г. Количеството битови отпадъци на човек възлиза на 496 кг, или с 5 кг повече спрямо предходната година.

Делът на населението, обслужвано от система за организирано сметосъбиране, остава почти непроменен – 99,94%.

През 2024 г. на пазара са пуснати 458 хил. тона опаковки, което е с 9,8% по-малко спрямо 2023 г.

От тях пластмасовите опаковки са 139,8 хил. тона, или с 1,4% по-малко, а хартиените опаковки – 140,1 хил. тона, което е с 0,8% повече.

Екологични активи

Наличността на дълготрайни материални активи с екологично предназначение към 31 декември 2024 г. възлиза на 11 896 млн. лв., спрямо 11 483 млн. лв. към края на 2023 г., което е с 1,0% повече.

Най-голям дял заемат активите за пречистване и отвеждане на отпадъчни води (34%), следвани от активите за третиране на отпадъци (33%) и за опазване на атмосферния въздух (27%).

Спрямо 2023 г. делът на първата група намалява с 1 процентен пункт, делът на втората нараства с 1 процентен пункт, а третата остава без промяна.

Приходи и разходи на общините

През 2024 г. приходите на общинските администрации са 2 722 млн. лв., което е с 10,8% повече спрямо 2023 г.

Приходите от данъци и такси за битови отпадъци са 842 млн. лв., което е с 7,7% повече.

Разходите за битови отпадъци възлизат на 759 млн. лв., което е с 9,5% повече спрямо предходната година. Те представляват 90,1% от приходите от данъци и такси за битови отпадъци.