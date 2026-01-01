Националната агенция за приходите (НАП) предупреждава за масирана кампания с разпространение на измамни електронни съобщения, изпращани от името на институцията.

Съобщенията могат да съдържат информация за непогасени данъчни задължения, предстоящи плащания или необходимост от потвърждаване на лични данни. В тях се включват линкове към интернет страници, които имитират официалните електронни услуги на НАП. Целта е неправомерно получаване на лична и финансова информация.

От Агенцията призовават гражданите да бъдат особено внимателни и да не се доверяват безкритично на подобни съобщения.

Как да разпознаете потенциална измама?

От НАП посочват няколко основни признака, за които потребителите трябва да следят:

► Да проверяват внимателно адреса на електронния подател. Името и логото на НАП могат да бъдат използвани неправомерно, за да се създаде впечатление за достоверност;

► Да бъдат особено внимателни при съобщения, които приканват към незабавно действие, заплашват с последици или изискват потвърждаване на лични данни чрез линк;

► Да проверяват интернет адреса на страницата, преди да въведат каквато и да е информация;

► Да не отварят подозрителни връзки и да не предоставят лични или финансови данни през страници, към които са насочени чрез непоискани електронни съобщения;

Как безопасно да използвате електронните услуги на НАП?

Достъпът до Портала за електронни услуги на Агенцията трябва да се осъществява чрез официалния сайт на НАП – https://nra.bg.

От институцията препоръчват гражданите да въвеждат адреса самостоятелно в браузъра си или да използват връзка от официалния сайт. Не бива да се доверяват на адреси, които наподобяват официалния, но съдържат допълнителни символи, думи или различни домейни.

НАП уточнява, че не изисква въвеждане на данни за банкови карти, пароли и друга чувствителна информация чрез връзки в подозрителни електронни съобщения.

При съмнение за достоверността на получено съобщение гражданите не трябва да предприемат действия чрез посочените в него линкове, а да проверят информацията чрез официалните канали на Агенцията.

Повече информация за информационната сигурност и начините за разпознаване на измамни съобщения е публикувана на официалната интернет страница на НАП в секция „Защита на личните данни“.

От приходната агенция призовават гражданите към повишена бдителност и отговорно отношение към защитата на личните и финансовите им данни.