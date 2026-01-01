При две отделни операции, проведени на митническите пунктове Ипсала (с Гърция) и Капъкуле (с България, срещу Капитан Андреево – бел. ред.), са били заловени общо 7160 културни ценности с историческа стойност, съобщи днес агенция Анка, позовавайки се на информация от министерството на търговията.

Двете отделни операции, при които са заловени ценните предмети, са извършени от екипите на митническото разузнаване и охраната на двата митнически пункта, допълни агенцията.

Въз основа на анализ на риска, екипите на Дирекцията за борба с контрабандата и митническо разузнаване в Ипсала са насочили за рентгенова проверка камион, пристигнал на митническия пункт на излизане от Турция към Гърция.

При сканирането и последвалия подробен обиск в шкафа за храна и инвентар в ремаркето на превозното средство са намерени укрити общо 5935 културни ценности, сред които 5685 монети, 130 върха на стрели, 100 пръстена и 20 други аксесоари.

При втората операция екипите на Дирекцията за борба с контрабандата и митническо разузнаване в Одрин, в рамките на рутинни проверки на митническия пункт Капъкуле, са насочили за рентгеново сканиране друг камион на излизане от Турция в посока България.

След откриване на подозрителна плътност в превозното средство в резултат на сканирането, при последвалите подробни търсения и проверки са открити 1225 монети, за които е установено, че не са декларирани пред митницата и за които е преценено, че имат историческа стойност.

В изявлението на министерството се посочва, че екипите на митническата охрана продължават дейностите си по анализ на риска, таргетиране и контрол с цел опазване на културното наследство и предотвратяване на контрабандата на исторически артефакти.