Пожарът в землищата на селата Изворище, Драганово и Брястовец в община Бургас е локализиран. Това каза за БТА директорът на Регионалната дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ в Бургас, ст. комисар Николай Николаев.

Той добави, че са засегнати единствено няколко дворни места във вилната зона на Изворище, но няма установени запалени постройки.

Нямаме данни за пострадали хора, подчерта Николаев.

БГНЕС

На този етап все още не е известна точната площ, обхваната от огъня, както и причината за възникването му. В гасенето, което продължава и в момента, участват пожарникари и доброволци, а екипи ще останат на място и след окончателното потушаване на пламъците.

Огънят обхвана сухи треви и храсти по-рано днес в землището на село Изворище. По думите на Николаев огънят се е разпространил бързо заради силния вятър в района.