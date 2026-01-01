Конституционният съд отхвърли искането за обявяване на противоконституционност на част от разпоредбите в Закона за специалните разузнавателни средства, свързани с ръководството на Държавна агенция „Технически операции“ (ДАТО).

Решението е взето на заседание на 8 октомври по конституционно дело, образувано по искане на 53-ма народни представители от 51-вото Народно събрание. Докладчик по делото е съдия Сашо Пенов.

Оспорените промени предвиждат председателят на ДАТО да се избира и освобождава от Народното събрание по предложение на Министерския съвет. Със законовите изменения е определено и заместник-председателите на агенцията да бъдат трима.

"Съдът е отхвърлил искането за установяване на противоконституционност на части от чл. 19в, ал. 1, 2, 3, 4, 6, 7 и 10 от Закона за специалните разузнавателни средства", посочиха от КС.

Според Конституционния съд, след като устройството и функциите на ДАТО са уредени със закон, законодателят има правото да определи и начина, по който се избират и освобождават ръководителите на агенцията. Това включва и избора дали председателят да бъде определян от Народното събрание или от президента, както и какъв да бъде броят на заместник-председателите.

В заседанието са участвали и 12-те конституционни съдии.

Решението е прието с особено мнение от съдиите Атанас Семов, Янаки Стоилов и Невин Фети.