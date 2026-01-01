По предложение на „Прогресивна България“ парламентът изслушва министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев относно „данни за порочни практики, свързани с обществени поръчки за монтиране на мантинели, както и наличната информация, която засяга насочването на средства, заплатени по такива поръчки за финансиране на полети на Делян Пеевски, размера на разходите, заплатени за тези полети, тяхното фактуриране, лицата, платили разходите и данни за свързани с тях лица“. Това предвижда програмата за днешното пленарно заседание.

Мантинелите

Министър Демерджиев заяви, че ще се придържа изцяло към фактите и ще посочи толкова, доколкото е позволено.

„Ще започна с дружествата, които концентрират огромен обществен ресурс за доставка и монтаж на мантинели. През първата половина на 2022 г. АПИ възлага обществена поръчка с 6 обособени позиции, всяка за различен географски регион от страната. Огромна част от тези възлагания са през април 2022 г. Всичките 6 позиции се печелят от 4 структури с данни за свързаност помежду им, които заедно държат 99.6% от пазара на мантинели. Визирам спечелени обществени поръчки за доставка и монтаж на мантинели", посочи Демерджиев.

По думите първоначалната стойност на договорите 253 848 403 лв., а чрез анекси нараства на 414 817 140 лв. "Имаме данни, че това са свързани дружества, което ясно личи при анализ на собствеността", допълни МВР министърът.

Той обясни, че четирите юридически лица, които печелят, част от тях граждански дружества - „Юпитер 5" АД, ДЗЗД „Безопасност Запад“, ДЗЗД „ОСП - север" и ДЗЗД „ОСП - североизток" - са си парцелирали страната и са се разбрали кой къде да се включи. "Тези дружества, макар привидно и формално да са конкуренти помежду си, се установява, че са свързани помежду си - роднински, еднакви офиси, еднакви мейли, телефони. Фигурират едни и същи физически лица. Ще откроя и Гаро Мамасян и Георги Гетов. Има и още имена, които сами по себи си са интересни", допълни Демерджиев.

Полетите на Пеевски

В документацията, получена от „Хипериън авиейшън" по искане от Главна дирекция „Борба с организираната престъпност" (ГДБОП) не фигурират никакви плащания, получени лично от Делян Пеевски за полети в периода 1 януари 2023 г. - 15 юни 2026 г., обясни министърът на вътрешните работи.

Фактурите са издадени и платени от „Спектрум еър" ЕАД за 36 банкови превода на стойност 5 083 800 евро.

Едни и същи хора фигурират като действителни собственици в дружеството „Спектрум еър" ЕАД, закупило самолета за извършване на полетите на Делян Пеевски, добави министърът.

Дружеството е посочено като регистрирано в България, със седалище София и адрес на управление ул. "Г.С. Раковски" 91.

Отхвърлено и при прегласуването беше предложението на Хамид Хамид (ДПС) за промяна на предмета и на кръга на изслушваните лица. Настояваме освен министър Иван Демерджиев да изслушаме и министър Иван Шишков и вицепремиера Гълъб Донев, защото най-скандалните договори на златни цени са подписани от Шишков по магическата формула на Гълъб Донев, посочи Хамид. Даже вчера Министерският съвет прие изменение на постановлението на Донев за магическата формула, като я надгражда със суперформулата на Шишков и вече на всеки три месеца ще има индексация на индексираните вече договори за мантинели, каза той.

„Защо се крият министър Шишков и Гълъб Донев, попита депутатът от ДПС. Може би защото изскачат информации за участие на съветници на премиера Румен Радев, които гледаме, че са неразделни с Ники Мантинелата на софрата в дивечовъдните станции в ловните полета", каза Хамид. Може би защото ще чуете защо, под какъв натиск шефът на „Автомагистрали" е подал оставка, какви мантинели не е искал да монтира, без какви документи, добави той.

Милен Трифонов от „Прогресивна България“ (ПБ) заяви, че парламентът не е съд. Не крием никого и нашите действия ясно го показват, посочи той. Ако има някой, който е нарушил закона, той ще понесе цялата тежест на закона, заяви депутатът от ПБ. Оттук нататък законите ще се прилагат по различен начин, допълни той.

Миналата седмица беше насрочено изслушване на вътрешния министър за обществените поръчки за мантинели и насочването на средства за финансиране на полети на Делян Пеевски, но то отпадна от дневния ред на Народното събрание.

Очаквайте подробности!