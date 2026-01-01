Министър Демерджиев беше изцяло несъстоятелен, не показа нищо. Той е просто един лъжец! Това заяви пред журналисти в парламента председателят на ПГ на ДПС Делян Пеевски след изслушването на министъра на вътрешните работи по темата за обществените поръчки за мантинели и полетите на депутата.

„Разбрахме, че между две фирми има фактури, които не ме касаят по никакъв начин. Не се показаха 36 фактури за 36 полета“, заяви Пеевски.

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Лидерът на ДПС каза, че се радва, че в днешния ден фиаското на Иван Демерджиев е приключило.

„Пълно фиаско за Демерджиев. Пълно фиаско за това, че не е адвокат на групата „Пимк“, добави той.

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Пеевски бе категоричен, че изнесените данни от министъра са: „Лъжи, лъжи, лъжи!“.