По предложение на „Прогресивна България“ парламентът изслуша няколко часа министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев относно „данни за порочни практики, свързани с обществени поръчки за монтиране на мантинели, както и наличната информация, която засяга насочването на средства, заплатени по такива поръчки за финансиране на полети на Делян Пеевски, размера на разходите, заплатени за тези полети, тяхното фактуриране, лицата, платили разходите и данни за свързани с тях лица“.

Мантинелите

Министър Демерджиев заяви, че ще се придържа изцяло към фактите и ще посочи и по двете теми толкова, доколкото е позволено.

„Ще започна с дружествата, които концентрират огромен обществен ресурс за доставка и монтаж на мантинели. През първата половина на 2022 г. АПИ възлага обществена поръчка с 6 обособени позиции, всяка за различен географски регион от страната. Огромна част от тези възлагания са през април 2022 г. Всичките 6 позиции се печелят от 4 структури с данни за свързаност помежду им, които заедно държат 99.6% от пазара на мантинели. Визирам спечелени обществени поръчки за доставка и монтаж на мантинели", посочи Демерджиев.

По думите първоначалната стойност на договорите 253 848 403 лв., а чрез анекси нараства на 414 817 140 лв. "Имаме данни, че това са свързани дружества, което ясно личи при анализ на собствеността", допълни МВР министърът.

Той обясни, че четирите юридически лица, които печелят, част от тях граждански дружества - „Юпитер 5" АД, ДЗЗД „Безопасност Запад“, ДЗЗД „ОСП - север" и ДЗЗД „ОСП - североизток" - са си парцелирали страната и са се разбрали кой къде да се включи. "Тези дружества, макар привидно и формално да са конкуренти помежду си, се установява, че са свързани помежду си - роднински, еднакви офиси, еднакви мейли, телефони. Фигурират едни и същи физически лица. Ще откроя и Гаро Мамасян и Георги Гетов. Има и още имена, които сами по себи си са интересни", допълни Демерджиев.

Полетите на Пеевски

В документацията, получена от „Хипериън авиейшън" по искане от Главна дирекция „Борба с организираната престъпност" (ГДБОП) до службите в Малта не фигурират никакви плащания, получени лично от Делян Пеевски за полети в периода 1 януари 2023 г. - 15 юни 2026 г., обясни министърът на вътрешните работи.

Фактурите са издадени и платени от „Спектрум еър" ЕАД за 36 банкови превода на стойност 5 083 800 евро.

Дружеството е посочено като регистрирано в България, със седалище София и адрес на управление ул. "Г.С. Раковски" 91.

Едни и същи хора фигурират като действителни собственици в дружеството „Спектрум еър" ЕАД, закупило самолета за извършване на полетите на Делян Пеевски, добави министърът.

По отношение на връзките между дружествата, изпълнявали поръчки за мантинели и дружеството „Спектрум еър" ЕАД, което е закупило и е оперирало самолета за полетите на Делян Пеевски, министър Демерджиев заяви, че има три договора за заем. Първият договор за заем е на стойност 37 000 000 лева, сключен между „Спектрум еър" ЕАД и „Ин 3“ на 21 септември 2020 г. Дружеството „Ин 3“ е еднолична собственост на Георги Самуилов, посочи министърът. Сключен е и договор за заем с общинска банка на 24 септември 2020 г. за 12 000 000 лева, както и договор от 10 август 2020 г. между „Спектрум еър" ЕАД и „Сън Яхтинг“ ЕООД на стойност 600 000 долара. „Сън Яхтинг“ ЕООД е собственост на Гаро Мамасян, добави той.

По думите му Мамасян дълго време е отразен в Търговския регистър като действителен собственик на дружеството, закупило и оперирало самолета за полетите на Делян Пеевски. Мамасян е бил част от дружество „КМВ системи за пътна сигурност“ ООД, което участва в ДЗЗД „Безопасност – запад“, което е едно от дружествата, спечелили обществените поръчки за доставка и монтаж на мантинели.

Друго дружество, участвало в доставката и монтажа на мантинели, е ДЗЗД „ОСП - север“, което е с управител Георги Гетов. Той е свързан с дружетсвото „КМВ-системи за пътна сигурност" ООД, което е пряко свързано с Гаро Мамасян, коментира още Иван Демерджиев.

Заместник-председателят на ПГ на „Движение за права и свободи" (ДПС) Хамид Хамид обобщи всичко казано от министъра, като заяви, че дотук няма нищо изнесено, което да обвързва полетите на Пеевски.

„Аз цитирах документи, явно не сте ме слушал внимателно", обърна се Демерджиев към него и цитира още веднъж получените данни.

Министърът на вътрешните работи сподели, че за него е странно, че на никой не е направило впечатление какви са тези мантинели, монтирани преди повече от 10 години, и чак сега, през 2026 г., в различни производства трябва да се проверяват техните сертификати, за да се убедим дали животът и здравето на хората е било обезпечено, когато са монтирани тези мантинели, дали са отговаряли на законовите изисквания, както и да се установи „има ли връзка между летящите хора със самолети и летящите хора през мантинели".

Делян Пеевски: Демерджиев е лъжец

Разбрахме, че между две фирми има фактури, които не ме касаят по никакъв начин, каза в кулоарите на парламента лидерът на ДПС Делян Пеевски за днешното изслушване на вътрешния министър

"Министър Демерджиев беше изцяло несъстоятелен", каза Пеевски и допълни, че министърът не е показал нищо.

"Не се показаха 36 фактури за 36 полета. Радвам се, че след днешния ден всичко това приключи. Пълно фиаско за Демерджиев, пълно фиаско за това, че не е адвокат на групата ПИМК. Лъжи, лъжи, лъжи. Само това видяхме от него, той е просто един лъжец“, каза още лидерът на ДПС.

Отхвърлено и при прегласуването беше предложението на Хамид Хамид (ДПС) за промяна на предмета и на кръга на изслушваните лица. Настояваме освен министър Иван Демерджиев да изслушаме и министър Иван Шишков и вицепремиера Гълъб Донев, защото най-скандалните договори на златни цени са подписани от Шишков по магическата формула на Гълъб Донев, посочи Хамид. Даже вчера Министерският съвет прие изменение на постановлението на Донев за магическата формула, като я надгражда със суперформулата на Шишков и вече на всеки три месеца ще има индексация на индексираните вече договори за мантинели, каза той.

„Защо се крият министър Шишков и Гълъб Донев, попита депутатът от ДПС. Може би защото изскачат информации за участие на съветници на премиера Румен Радев, които гледаме, че са неразделни с Ники Мантинелата на софрата в дивечовъдните станции в ловните полета", каза Хамид. Може би защото ще чуете защо, под какъв натиск шефът на „Автомагистрали" е подал оставка, какви мантинели не е искал да монтира, без какви документи, добави той.

Милен Трифонов от „Прогресивна България“ (ПБ) заяви, че парламентът не е съд. Не крием никого и нашите действия ясно го показват, посочи той. Ако има някой, който е нарушил закона, той ще понесе цялата тежест на закона, заяви депутатът от ПБ. Оттук нататък законите ще се прилагат по различен начин, допълни той.

Миналата седмица беше насрочено изслушване на вътрешния министър за обществените поръчки за мантинели и насочването на средства за финансиране на полети на Делян Пеевски, но то отпадна от дневния ред на Народното събрание.

Очаквайте подробности!