Земното магнитно поле остава под прага за геомагнитни смущения, като осигурява спокойна обстановка, без излишно напрежение и здравословни неразположения.

През следващите часове планетарният индекс на активност ще се задържи на ниски нива между 2 и 3 пункта. Най-високата прогнозна стойност за деня е около 3,7, което е далеч под прага от 5 пункта, при който официално се отчита магнитна буря.

Слънчевата активност през последните 24 часа също е слаба. Регистрирани са само две леки изригвания от по-нисък клас, без изхвърляне на слънчева маса към Земята.

Прогнозите обаче сочат, че обстановката ще се промени на 6 и 7 ноември, когато се очаква поток от бърз слънчев вятър да достигне Земята и да предизвика колебания в магнитното поле.

- 6 ноември: очаква се постепенно повишаване на геомагнитната активност.

- 7 ноември: индексът може да достигне 5 пункта, което съответства на слаба магнитна буря от категория G1. Не е изключено и краткотрайно засилване до умерена буря от категория G2.

Специалистите съветват хората с хронични заболявания и чувствителност към промени в магнитното поле да съобразят плановете си с очакваната промяна в края на седмицата.

Данните за космическото време са на Националната администрация за океански и атмосферни изследвания на САЩ (NOAA).