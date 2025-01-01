Екстремно силните магнитни бури – явление, предизвикано от мощни слънчеви изригвания – са изключително редки, но с потенциал да повлияят едновременно на природата, технологиите и здравето на хората. Когато К-индексът достигне максимума от 9 единици, магнитосферата на Земята е подложена на сериозен натиск от заредени частици, които проникват в атмосферата и провокират ефекти, видими в глобален мащаб.

„К-индекс 9“ – България под обстрел на най-силната магнитна буря за годината

В последните дни научните институти в цял свят, включително и Геомагнитната обсерватория в Панагюрище към БАН, отчетоха именно такава екстремна буря от най-висок клас. Ето какво означава това и какви могат да бъдат последствията:

Ефекти върху здравето

Според геофизици и лекари магнитните бури влияят най-силно върху хора с по-чувствителни нервни или сърдечно-съдови системи. Най-честите симптоми включват:

► главоболие и мигрена;

► безсъние или нарушен цикъл на съня;

► раздразнителност и напрежение;

► учестен пулс, аритмии;

► спад в концентрацията и повишена умора.

При К-индекс 9 тези прояви се усилват, а броят на засегнатите хора обичайно се увеличава. Лекарите съветват да се избягват физически и емоционални натоварвания, както и да се приема повече вода.

Технологични последствия

Макар здравето да е в центъра на вниманието, най-сериозните и материални щети от магнитна буря са технологични.

Спътници и GPS системи

При екстремна буря може да се прекъсне връзката между спътниците и наземните станции, част от орбиталните апарати могат временно да загубят контрол, а увеличената плътност на атмосферата води до „потъване“ на спътници в по-ниска орбита.

Комуникации

Нарушават се радиовръзки, възможни са смущения в мобилните и интернет услуги, а авиационните маршрути понякога се променят, за да се избегнат рискове в полярните региони.

Електропреносна мрежа

При буря от най-висок клас трансформаторите са най-уязвими. Електропроводите могат да бъдат претоварени, в екстремен случай са възможни локални или по-мащабни токови удари.

Този тип проблеми вече са регистрирани в миналото – най-известен пример е масовият токов срив в Канада през 1989 г., причинен именно от геомагнитна буря.

Природни ефекти като Северното сияние и атмосферен отклик

Екстремно силните бури имат и една зрелищна страна – Северното сияние, което може да бъде наблюдавано на много по-южни ширини от обичайното.

При буря от клас 9 сиянието става видимо дори в страни като България. То се проявява в ярки розови, зелени, лилави и червени нюанси и може да се наблюдава на големи разстояния от магнитните полюси.

Освен визуалния ефект, атмосферните слоеве се „разместват“, което допълнително влияе на радиокомуникациите и GPS сигналите.

Икономически последствия

Екстремните бури могат да имат и пряко отражение върху глобалната икономика – временно спиране на производствени мощности, технологични прекъсвания в авиолинии и логистични системи, повишени разходи за защита на спътниковата инфраструктура и милионни щети за телекомуникационни компании.

Защо се случват екстремните бури?

Слънцето преминава през своя цикъл на активност и в момента е близо до максимума му. Три поредни изригвания от най-висок клас в рамките на дни – каквито наблюдавахме съвсем наскоро – изпращат огромен поток от заредени частици към Земята. Когато магнитното поле на планетата не успее да ги отклони напълно, се създават условия за буря от клас 9.

Екстремно магнитните бури са рядко, но сериозно явление, което ни напомня колко тясно свързана е съвременната цивилизация със Слънцето. Те оказват влияние върху човешкото здраве, технологичните системи, електрическите мрежи, глобалната комуникационна инфраструктура и дори върху ежедневието ни.

В същото време обаче ни предоставят и едни от най-зрелищните природни феномени, видими дори от държави като България.