Тази сутрин апаратурата на Геомагнитната обсерватория в Панагюрище регистрира стойности на екстремно силна магнитна буря.

Според учените причината за явлението е поредица от слънчеви изригвания през последните три дни, които предизвикаха силен поток от заредени частици към Земята.

Рекорд: Учени генерираха магнитно поле, 700 000 пъти по-силно от това на Земята

Магнитните бури могат да окажат влияние върху комуникационни системи, сателити и електропреносната мрежа, както и да предизвикат леко неразположение у чувствителни хора, включително главоболие или безсъние.

Специалисти препоръчват на гражданите да бъдат внимателни при употреба на електронни устройства и да се следят актуалните прогнози за космическа активност.