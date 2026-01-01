Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев коментира трагедията, при която граничния полицай Емил Георгиев е обвинен, че е причинил смъртта на 18-годишно момиче в Драгоман.

"Отстранен е граничният полицай незабавно. Тече дисциплинарна проверка, имаме всички основания да смятаме, че тя ще завърши с дисциплинарно уволнение", обясни той.

Вътрешният министър коментира и случая, при който момиче стана жертва на блудство в София. Той обясни, че текат проверки в Столичната дирекция на вътрешните работи (СДВР) и в дирекция „Вътрешна сигурност“.

По думите му към момента на подаването на сигнала за силен шум четирите полицейски патрула са били на други местопроизшествия. Проверява се какви конкретни действия са предприели служителите при посещението на адреса. При установяване на нарушения ще бъде потърсена отговорност, подчерта Демерджиев. По думите му от месеци ръководството на МВР полага усилия за възстановяване на доверието в полицията и авторитета на нейните служители.

Министърът не потвърди информацията за евентуална връзка между служител на МВР и един от задържаните по случая. Той увери, че ако бъдат установени подобни връзки, ведомството ще действа безкомпромисно.

По отношение на коментарите на прокуратурата Демерджиев посочи, че МВР няма достъп до материалите по досъдебното производство. Според него по-коректният подход би бил провеждането на съвместна среща между двете институции.

Задържани лекари при акцията срещу фалшиви ТЕЛК решения

Вътрешният министър коментира и проведената на 23 ноември специализирана полицейска операция срещу издаването на фалшиви ТЕЛК решения в областите София, Разград и Враца, при която бяха задържани и лекари.

Демерджиев припомни, че инициативата е започнала преди месеци по нареждане на премиера, като целта е да бъде пресечено източването на значителен публичен ресурс.

Министърът отбеляза, че освен финансовите щети подобни практики накърняват правата на пациентите и на хората, които действително се нуждаят от решения на ТЕЛК.

„Тези операции ще продължават“, заяви Демерджиев, като призова прокуратурата да оказва по-активно съдействие.

На въпрос дали участниците в схемите се ползват с политически чадър министърът отговори, че има политическа воля незаконната им дейност да бъде преустановена.

В отговор на въпрос за твърденията, че подобни схеми са известни на прокуратурата в Разград от 15 години, Демерджиев посочи, че ако прокурорите са разполагали с такава информация, са били длъжни да реагират по силата на закона. "Апелирам тези, на които са им ясни схемите, да се събудят и да подпомагата държавата,а не да коментират като жълти агенции какво им е ясно и какво не", подчерта той.

Според официално съобщената информация разследването на схемата се ръководи от Районната прокуратура в Разград. В рамките на операцията са претърсени девет обекта.

Отстраняването на кмета на Варна

По повод действията по отстраняването на кмета на Варна вътрешният министър заяви, че обяснение трябва да дадат политическите сили, които имат представители в общинските избирателни комисии.

Той съобщи, че МВР разполага с материали, свързани както с кмета на Варна, така и с лица, които са се опитвали да оказват въздействие върху него. По думите му се работи и по двете направления.

Министърът призова кмета да сигнализира МВР, ако разполага с информация за координирани действия, представляващи закононарушение или престъпление.

Според Демерджиев е неприемливо вотът на гражданите да бъде подменян с решения на общинските избирателни комисии, а впоследствие политическите партии, излъчили техните представители, да се разграничават от действията им.