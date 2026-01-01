Временно е ограничено движението през Прохода на Републиката поради аварирал тежкотоварен автомобил, съобщиха от Агенция "Пътна инфраструктура".

Леките автомобили се пренасочват през прохода „Шипка“, товарните изчакват на място.

Шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост. Трафикът се регулира от "Пътна полиция".

От пресцентъра на полицията във Велико Търново съобщиха, че се изтегля аварирал по-рано тежкотоварен автомобил в района на село Пчелиново, област Стара Загора, предаде БТА.

Заради усложнената зимна обстановка във Великотърновско български автобус с 25-ма пътници, пътуващ в посока Букурещ, е закъсал в района на свищовското село Вардим. Няма пострадали хора. Пътната обстановка във Великотърновска област се нормализира постепенно, казаха от полицията.