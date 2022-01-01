Самокатастрофирал ТИР временно затвори пътя Велико Търново - Гурково в района на Присовски завой. ТИР-ът е превозвал амониева селитра. По първоначална информация леко е пострадал водачът.
Под ламарините: Семейство с две малки деца оцеля след катастрофата в Кресненското дефиле
Пътят ще остане затворен най-малко два часа. Екипи на полицията пренасочват леките автомобили през Дебелец по обходен маршрут: В.Търново – Шереметя – Мерданя – Миндя – Къпиново – Пчелище – Присово и обратно.
Под ламарините: Семейство с две малки деца оцеля след катастрофата в Кресненското дефиле
Пътят ще остане затворен най-малко два часа. Екипи на полицията пренасочват леките автомобили през Дебелец по обходен маршрут: В.Търново – Шереметя – Мерданя – Миндя – Къпиново – Пчелище – Присово и обратно.