Заловиха група, откраднала 200 кг грозде в харманлийско село

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от лозя в Старозагорско, съобщиха от полицията.От там уточняват, че на 10 септември в 10.00ч. е получено съобщение, че за времето отот лозов масив в с.Паничерево.Образувано е досъдебно производство.