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Откраднаха три тона грозде от лозя в Старозагорско, съобщиха от полицията. 

От там уточняват, че на 10 септември в 10.00ч. е получено съобщение, че за времето от 2 до 8 септември е извършена кражба от лозов масив в с.Паничерево.

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Образувано е досъдебно производство. 


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Ст. Загора