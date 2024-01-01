Откраднаха три тона грозде от лозя в Старозагорско, съобщиха от полицията.
От там уточняват, че на 10 септември в 10.00ч. е получено съобщение, че за времето от 2 до 8 септември е извършена кражба от лозов масив в с.Паничерево.
Заловиха група, откраднала 200 кг грозде в харманлийско село
Образувано е досъдебно производство.
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От там уточняват, че на 10 септември в 10.00ч. е получено съобщение, че за времето от 2 до 8 септември е извършена кражба от лозов масив в с.Паничерево.
Заловиха група, откраднала 200 кг грозде в харманлийско село
Образувано е досъдебно производство.
Всеки момент е важен! Последвайте ни в Google News Showcase и Instagram, за да сте в крак с темите на деня