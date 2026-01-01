При подходящи метеорологични условия строежът на последния участък на бул. „Тодор Каблешков“ ще приключи за около 70 дни, каза зам.-кметът в направление „Обществено строителство“ Никола Лютов пред медиите. Преди дни започнаха строителните дейности по завършването на последните 80 метра от булеварда.

Булевард „Тодор Каблешков“ е един от най-важните инфраструктурни проекти на Столичната община, каза Лютов.

След приключването на строежа ще можем да видим булеварда в един завършен вид, с изцяло подменена газопреносна мрежа, канализация, ново осветление и най-вече ще завършим един от най-важните градски рингове, посочи той. Стойността на целия проект ще може да се каже след финализиране на всички дейности, обясни Лютов.

Лютов обясни, че прекъсването по строежа се наложило поради процедура по отчуждаване на имот.

През септември съдът отхвърли всички жалби срещу отчуждаването и преди броени дни, в края на януари, потвърди предварителното изпълнение на принудителното отчуждаване и това ни дава възможност да премахнем и незаконната постройка, която се намира във вече отчуждения имот, каза Лютов.

Той посочи, че в София има множество такива имоти, които бавят строежи. Това е хроничен проблем за столицата. Много от ключовите трасета на столицата се забавят заради процедури на отчуждаване, които следва да бъдат приключени, добави заместник-кметът.

Процедурата по отчуждаване на имота е продължила около три години, защото собственикът се възползва от правата си да обжалва всяка стъпка от нея, каза кметът на столичния район „Триадица“ Димитър Божилов.

Това е трансрайонен проект, засяга не само „Триадица“, но и „Лозенец“ и „Красно село“, тук след време трябва да минава и трамвай, посочи Божилов.

Така че смятам, че е безспорна необходимостта от този така наречен втори градски ринг, който е планиран от много отдавна, каза още Божилов.

С изграждането на последния участък се завършва стратегически проект за южните квартали на столицата, написа кметът на София Васил Терзиев във Фейсбук в края на миналата седмица. По думите на Терзиев реализацията става възможна, след като Административен съд – София-град е допуснал предварително изпълнение на заповедта за отчуждаване на частен имот, възпрепятствал строителството. Заместник-кметът Никола Лютов каза, че направление „Обществено строителство“ ще контролира изпълнението на обекта, така че строително-монтажните работи да отговарят на одобрения проект, нормативните изисквания и сроковете.