Подготвя се някаква форма на нечиста сделка с "Топлофикация София", която или ще отиде в ръцете на хора с прякори или в ръцете на отдавнашните олигарси в сектор енергетика.

Променят графика за ремонта на топлопреносната мрежа в „Дружба 2“

Това заяви председателят на групата на "Спаси София" в Столичния общински съвет (СОС) Борис Бонев на брифинг пред ТЕЦ "София". "Целта беше да направим посещение заедно с журналисти, за да видим реалното техническо състояние на дружеството.

За съжаление обаче заради писмо от Държавна агенция "Национална сигурност", свързано с националната сигурност, достъп на журналистите не се даде, което за нас е проблем, защото допълнително затвърждава нашата теза, че "Топлофикация" е дружество, което не желае да разкрие пълнотата на колапса, в който се намира", заяви Бонев.

Според него планът е "Топлофикация" да бъде доведена на практика до фалит със запорирани сметки заради огромните задължения, натрупани към "Булгаргаз" и това да бъде претекст за изтеглянето на огромен инвестиционен заем от Българската банка за развитие. Целта е уж да се обоснове строителството на когенерационни мощности за 1,2 млрд.лв.

БТА

Емилия Ангелова, член на комисията по бюджет и финанси към СОС посочи, че на 26 септември дружеството е внесло "оздравителен план", който предвижда инвестиционен заем за изграждане на когенерационни мощности. Според Ангелова подобна инвестиция от 1,2 млрд.лв. е неразумна и опасна, защото е в момент, когато "Топлофикация" е пред колапс и няма гарантирани доставки на газ.

Според "Спаси София" става въпрос за сценарий, при който ще се стигне до запор на сметките и след това до "спешно" теглене на кредит, който ще бъде представен като единствено решение.

В сметките на дружеството има само 50 млн. лв. налични пари в началото на отоплителния сезон, което поставя под риск довършването на ремонта в "Дружба", а и целия отоплителен сезон, казаха общинските съветници от "Спаси София".

"В момента дружеството е в технически колапс и затова ние от април настояваме за технически одит, който да каже всъщност накъде трябва да се насочат инвестициите", каза Ангелова.

Тя посочи, че още през септември "Булгаргаз" е поискал от "Топлофикация" погасителен план и график за разплащане на набъбващия към него дълг, за да не спре доставките на газ тази зима. Проблемът по думите на общинския съветник е, че до днес няма поет ангажимент от страна на "Топлофикация".

"От "Спаси София" призовават за реакция от страна на кмета на София Васил Терзиев. Въпреки публичните му заявки още от лятото за концесия на "Топлофикация", до днес не е предложил такава на СОС, нито план за действие", каза Борис Бонев.

Започват същинските дейности по ремонта в „Дружба 2“

По думите му една бъдеща концесия, няма да реши проблемите бързо, а сега трябва да се взимат оперативни решения, защото дълговете продължават да растат, мрежата се разпада и всяко забавяне прави ситуацията необратима, каза общинският съветник.

Общинските съветници от "Спаси София" настояват за прозрачни конкурси за избор на ръководство, изготвяне на независим технически одит на топлофикационното дружество, който да идентифицира най-големите технически рискове пред функционирането на дружеството и ако се взима инвестиционен заем, той задължително да бъде под надзора на международна финансова институция, като антикорупционна мярка.