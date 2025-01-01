Министърът на енергетиката Жечо Станков съобщи, че е уточнено с изпълнителния директор на "Топлофикация София" обявените от дружеството ремонтни дейности в София да започнат с приоритет в училищата и детските градини.

Това каза министър Станков на националната конференция "Компас 2025", посветена на големите проекти в българската енергетика, организирана от Института за стратегии и анализи. Форумът беше открит с изказвания на премиера Росен Желязков и вицепрезидента Илияна Йотова.

„Топлофикация“ публикува графика за ремонта в „Дружба 2“

Видяхте колегите от Столична община, които решиха да правят своите текущи ремонти именно в началото на отоплителния сезон, отбеляза Станков, добавяйки, че от Министерството на енергетиката упражняват съвместно с Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) непрекъснат контрол на всяко едно действие там. Вчерашният ден беше изключително важен, защото уточнихме с изпълнителния директор на "Топлофикация София", че на първо място трябва да се интервенира в училищата и в детските градини, да се подсигури учебният процес, защото представете си, ако нямат готовност тези заведения за учебния процес в отоплителния сезон каква допълнителна тежест би предизвикало това за всяко едно младо семейство, ако някой трябва да остане вкъщи, за да гледа децата, каза министър Станков.

8, а не 3 дни ще трае първоначалното спиране на топлата вода в „Дружба“ 2

Станков каза още, че има уверението, че първоначално обявеното, че един от големите квартали на София ("Дружба" 2) ще остане без топлоподаване 90 дни, няма да е така. Министърът обясни, че е изискал това да се случва в диапазон между три, седем, максимум до 10 дни, като да се постави спирателна арматура по отделните клонове, за да може да се гарантира, че когато се спре топлоподаването на един блок за подмяната на инсталацията, това няма да засяга останалите 119 блока, които са пряко присъединени също към мрежата.

Без да искам да политиканствам, защото много често тази тема бива експлоатирана по друга насоченост - от една страна "Топлофикация" не извършва навреме своите ремонти, от друга страна не плаща навреме своя газ, което влияе върху финансовото състояние на "Булгаргаз", посочи още Станков. По отношение на финансовото състояние на "Булгаргаз" той отбеляза, че то се влияе сериозно и от договора, подписан с "Боташ", като министърът добави, че предоговарянето на този договор е от изключително голямо значение за гарантиране на финансовата стабилност на българската енергетика.