Абсолютна лъжа е твърдението, че ремонтът на „Топлофикация София“, който ще засегне 40 хиляди души през зимата, е бил планиран и одобрен от Столичната община. Това заявиха от групата на „Спаси София“ в Столичния общински съвет (СОС) на брифинг в Общината.

Общинският съветник Емилия Ангелова уточни, че в ремонтната програма на дружеството за тази година са предвидени дейности едва за три млн. лева, докато в последния момент е обявена обществена поръчка за близо 47 млн. лева. „Това означава почти пет млн. лева на километър ремонт – цифри, които напомнят за строителството на магистрали“, каза Ангелова и добави, че общината като собственик не е била информирана за подобен проект.

Общинският съветник предупреди, че подобни действия крият риск „Топлофикация“ умишлено да бъде доведена до технически фалит и впоследствие – продадена на безценица. Тя припомни, че последният независим технически одит е правен преди повече от 20 години, а през това време реални инвестиции не са реализирани.

Пеевски: Кризата с парното е поредният провал на ПП-ДБ

Лидерът на "Спаси София" Борис Бонев коментира думите на Делян Пеевски, че ще сезира прокуратурата за състоянието на дружеството. По думите на Бонев „Топлофикация“ е водена към фалит от десетилетия, включително по време на управлението на ГЕРБ в София. „Ако някой трябва да бъде даден на прокурор, това са ръководителите на ГЕРБ, които управляваха града над 20 години“, каза Бонев.

Той предупреди, че се наблюдава „разместване на политическите пластове“ и опит на Пеевски да разшири влиянието си и върху София. „Ще бъдем безкомпромисни срещу всеки опит за контрол върху столицата“, заяви Бонев.

Терзиев: „Топлофикация“ беше в тежко финансово състояние много преди да стана кмет

Втората основна тема, поставена от „Спаси София“, е за реформата на паркирането. Общественото обсъждане по предложените промени в наредбата изтича след два дни. Реформата предвижда промени в синя и зелена зона, работно време и цени, обясни Бонев.

„За нас е важно подобна реформа, която засяга милион и половина софиянци, да бъде подкрепена от целия общински съвет“, каза Бонев. Той приветства внесения доклад от кмета Васил Терзиев и „Продължаваме промяната - Демократична България“, който по думите му преповтаря голяма част от предложенията на „Спаси София“.

Формацията настоява допълнителните приходи от паркирането да се използват за нов подвижен състав на градския транспорт и за изграждане на буферни паркинги. Приоритет е и намаляването на служебните абонаменти за институции. Бонев изрази увереност, че в началото на октомври проектът може да бъде подложен на гласуване в Столичния общински съвет.