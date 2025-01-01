Ремонтът на „Топлофикация София" на топлопреносната мрежа в „Дружба-2" ще бъде извършен за възможно най-кратко време. Дружеството е взело всички необходими мерки за намаляване на неудобствата за гражданите. Това каза изпълнителният директор на „Топлофикация София“ Петър Петров по време на изслушане в Постоянната комисия по инженерна инфраструктура и енергийно планиране в Столичната община.

На 29 септември ще изпратим график със спиранията, каза Петров. По думите му графикът ще бъде съобразен изцяло с прогнозата за времето. Графикът е индикативен от гледна точка на това, че не знаем в момента, в който разкопаем, какво ще намерим отдолу, обясни той.

Директорът на дружеството представи подробни разяснения пред общинските съветници относно състоянието на топлофикационната мрежа и необходимостта от неотложен ремонт в района на „Дружба-2“. Петров посочи, че състоянието на мрежата е обсъждано многократно както от комисии, така и от Общинския съвет. Според директора всички основни проблеми са известни, а действията на ръководството са планирани и отчетени в съответните бизнес планове.

Хронологията на процеса показва, че бизнес планът на „Топлофикация“ е внесен за разглеждане на 28 март и е актуализиран след утвърждаването на новите цени от Комисията по енергийно и водно планиране на 17 юли. Планът включва инвестиционна и ремонтна програма, насочена към неотложни ремонти на топлофикационната система в София. Той е приет след обсъждане от Общинския съвет на 10 юли 2025 г. и е гласуван с малко мнозинство.

Петров подчерта, че неотложният ремонт се налага поради рязкото увеличение на аварийните ситуации. През 2023 г. са регистрирани 73 аварии, през 2024 г. – 112, а до август 2025 г. – 66 броя, като загубите на вода са нараснали от 150 тона на час през април и май до 250 тона на час през септември. За периода на предходния отоплителен сезон и до момента са получени 935 сигнала за влошено топлоподаване, което касае 81% от засегнатите сгради.

Според директора ремонтът ще бъде извършен поетапно, ще бъдат поставени спирателни арматури за ограничаване на прекъсването на топлоподаването до два–пет дни за отделните блокове. Приоритет ще имат районите с училища и детски градини, за да се осигури непрекъснатост на услугата в началото на отоплителния сезон.

Финансовите ефекти от ремонта се очаква да бъдат значителни. Спестените загуби на вода в района на „Дружба-2“ са оценени на около 25 милиона лева за две години, което ще покрие стойността на инвестицията. Очаква се подмяната на съоръженията да гарантира устойчиво топлоподаване за следващите десетилетия.

Изпълнителният директор на „Топлофикация София“ Петър Петров / БТА / Никола Узунов

След изложението Петров отговори на въпроси от общинските съветници относно организацията на ремонта и приоритетите за различните райони на София.

Нормативно, дружеството няма компетенцията да изплаща обезщетения при отказ от услуга, коментира Петров по повод възможността за компенсация на абонатите. Това се случва по определен ред, а именно с гласуване на общо събрание на етажната собственост и подаване на заявление към „Топлофикация“, разясни той. Няма как самостоятелно, без вашата намеса, да решим да изплатим такива обезщетения, заяви Петров в отговор на въпрос от залата.

Като ръководство ще насочваме винаги усилията си към най-критичните региони, за настоящия отоплителен сезон това е „Дружба-2“, коментира също изпълнителният директор на дружеството. Той увери, че гражданите ще бъдат информирани редовно за изпълнението на ремонта. По думите на Петров не е имало как ремонтът да започна по-рано, защото реалната оценка на загубите по мрежата става известна след края на отоплителния сезон.

Петров също така каза, че „Топлофикация София“ не може самостоятелно да изпълни такъв мащабен ремонт, затова от дружеството са се обърнали към външни контрагенти. Той уточни, че става въпрос за подмяна на над 10 км от топлопреносната мрежа. Разбирам неудобството, но това е единственото технически възможно решение, за да предоставим качествена услуга не само в този район, но и в останалите, каза Петров. Това е един много добър проект, който задължително трябва да бъде изпълнен, защото ще спаси не само хората в „Дружба“, а и ще укрепи до някаква степен финансовото състояние, коментира още той.

По време на комисията част от общинските съветници изразиха мнение, че цялостното състояние на дружеството е влошено. Според други ръководството на "Топлофикация София" не е уведомило навреме Общината за проблема и необходимостта от ремонта. Отново бе повдигат въпросът и как се избират ръководителите на общинските дружества.

Беше направено предложение за изслушване на ръководството на "Топлофикация София" по време на заседание на Столичния общински съвет. Предложението не беше прието, а голяма част от присъстващите в залата общински съветници не гласуваха.