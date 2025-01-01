Казусът с "Топлофикация София" се превръща в поредните глупости, които господин Пеевски е казал, и е много хубаво, когато човек говори нещо, все пак малко да проследи фактите. Това заяви пред БНР кметът на София Васил Терзиев:

"Фактите са, че дружеството имаше към два милиарда задължения, когато аз постъпих в длъжност. Те са натрупани преди това. Второ, Пеевски много добре знае кой е принципал на дружеството и това е, че контролираният и от него Общински съвет, така че трябва да търси отговорност на друго място и е много удобно да отправи поредната политическа атака към негови опоненти, но е абсолютно безпочвена. В крайна сметка аз от самото начало съм споделял моите виждания за "Топлофикация". Говорил съм и по време на кампанията и впоследствие, че единственият начин това дружество да бъде изправено на крака, е да имаме модерна, качествена услуга, която да е социално поносима. Това е да се върви по пътя на концесия".

"Аз не знаех за ремонта на "Топлофикация София" в столичния квартал "Дружба 2". От медиите разбрах", добави още в интервю за предаването "12+3" кметът на София:

"Никога не е ставало дума, че за три месеца няма да има услуга на цялата територия на квартала".

"Ще направим всичко възможно да е по-безболезнен този ремонт, но няма как той да не се случи, защото иначе проблемите ще станат още по-големи", коментира Терзиев.

Пеевски: Кризата с парното е поредният провал на ПП-ДБ

Той изложи пет варианта за бъдещето на „Топлофикация“. Чрез запазване на сегашното управление, което да се опита да стабилизира дружеството с текущата структура и мениджмънт, или чрез по-радикални промени – например връщането на дружеството на държавата, която обаче не е показала добри стопански резултати в миналото, отбеляза Терзиев. По думите му приватизацията не е на дневен ред, а дългосрочният успех би могъл да се търси чрез концесия с международен оператор, който да извърши необходимите инвестиции и да подобри ефективността на производството на топлоенергия и ток, като Общината остава концесионер, а държавата участва в преструктурирането на дълга. Кметът посочи, че е възможно и дружеството да се стабилизира с текущия мениджмънт чрез сериозни инвестиции и реформи, но това изисква ясно планиране и политическо съгласие.

По думите на Терзиев краткосрочните решения винаги могат да се намерят, но е важна дългосрочната посока. "Не съм съгласен в тази черна дупка да се наливат стотици милиони, вместо да се инвестират в транспорт, инфраструктура и зелени площи“, посочи кметът, като даде пример с концесията на „Софийска вода“, довела до значително намаляване на загубите и стабилност в системата.