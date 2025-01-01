Сигнал до Прокуратурата за действията на “Топлофикация София” за ремонта на топлопреносната мрежа в столичния квартал “Дружба 2”, заради който без парно и топла вода за 3 месеца остават хиляди домакинства, 120 сгради, 3 училища и 3 детски градини, подаде лидерът на ДПС и ПГ на ДПС-Ново Начало Делян Пеевски.

Пеевски сигнализира Прокуратурата да разследва дали дружеството не се води умишлено към фалит, както и заявеното намерение на кмета на София Васил Терзиев да предложи услугата за концесиониране.

“Топлофикация София” не е просто едно общинско дружество, от “Топлофикация София” зависи качеството на живот на над милион потребители в София и всяка нестабилност има много тежки социални последици, се казва в сигнала до Прокуратурата.

Кризата с парното в кв. “Дружба 2” е поредният провал на кмета Терзиев, на ПП-ДБ и техните партньори от “Спаси София”, които за две години не успяха да предотвратят или преодолеят нито един проблем на столицата, а сега се опитват да легитимират поредния си грабеж, коментира Делян Пеевски причините да сигнализира Прокуратурата.

Държавата, в лицето на министъра на икономиката и министъра на енергетиката трябва да намери формула за да си събере дълга, който е над 2 млрд, но и да намери решение, с което да защити интереса на гражданите, защото в противен случай рискува некадърният кмет Васил Терзиев да остави без парно и топла вода засега “Дружба 2”, а после и цяла София, настоява Пеевски.

Това е Държава с главно “Д”, защото тя трябва да е там, където са хората и техните проблеми, напомни лидерът.

Терзиев с позиция относно спирането на топлата вода в „Дружба 2“

„Топлофикация“ беше в изключително тежко финансово и техническо състояние много преди да стана кмет. С тези думи кметът на София отговори на лидера на ДПС.

"И до днес дружеството се управлява от ГЕРБ, БСП и ИТН – не от мен или моя екип. Натрупаните дългове и зависимостта от „Булгаргаз“ са резултат от години безхаберие и умишлено бездействие. Затова настоявам за концесия – за да не може повече фирмата да бъде доена от „обръчи от фирми“ и сметката за чуждото забогатяване да се плаща от софиянци", написа Терзиев в профила си във Facebook.

"Разчитам прокуратурата да направи детайлно разследване на управлението на „Топлофикация“ през последните 15 години – защото хората на София заслужават истината, а виновните – отговорност", пише още в публикацията му.