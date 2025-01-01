Омбудсманът Велислава Делчева сезира Комисията по енергетика в Народното събрание след постъпили над 200 жалби само за ден.

„Те го наричат ремонт, ние – диверсия и безотговорност“: Без топла вода и парно, недоволството в „Дружба 2“ расте

Поводът е решението на "Топлофикация София" да извърши 90-дневен ремонт на топлопреносната мрежа в "Дружба – 2". Работата е планирана от 2 октомври до 30 декември 2025 г. и ще засегне 120 жилищни сгради. Жителите на квартала излязоха на протест.

Жители на район "Дружба" излязоха на протест и тази сутрин срещу планираното спиране на парното и топлата вода през следващите 3 месеца, нова демонстрация е насрочена за 18:00 часа пред сградата на "Топлофикация", предава БНР.

Делчева настоява комисията да изслуша изпълнителния директор на "Топлофикация София" ЕАД, председателя на КЕВР и министъра на енергетиката. Причината е безпрецедентно дългият срок на ремонта в началото на отоплителния сезон и въпросът дали дружеството е подготвено за зимата.

В писмото си омбудсманът напомня, че според Закона за енергетиката "Топлофикация София" е длъжна да гарантира сигурността, непрекъснатостта и качеството на снабдяването. Министърът на енергетиката носи отговорност за контрола върху техническото състояние на мрежата, а КЕВР следи за спазване на лицензионните условия и сигурността на доставките.

Омбудсманът подчертава, че още в началото на 2025 г., след изрични писма на институцията на обществения защитник, "Топлофикация София" е заявила готовност за ремонт след приключване на отоплителния сезон 2024–2025 г.

Това не е направено, което сега поставя хиляди домакинства в риск да останат без отопление и топла вода. Сред тях са възрастни хора, семейства с малки деца и домакинства с ниски доходи. Делчева поставя и въпроса дали електропреносната мрежа в района може да издържи на повишено натоварване.

Омбудсманът обръща внимание и на начисляването на прогнозни сметки за клиенти, които няма да получават топлоенергия по време на ремонта. Тя настоява за решение тези начисления да бъдат спрени.

В отделно писмо до изпълнителния директор на "Топлофикация София" Велислава Делчева изисква съкращаване на срока на ремонта, прекратяване на начисляването на прогнозни сметки на засегнатите клиенти и компенсиране на потърпевшите в жк "Дружба 2".

"Гражданите справедливо настояват за преразглеждане на организацията и сроковете на ремонтните дейности, които засягат хиляди домакинства", подчертава омбудсманът.