Започват същинските дейности, с които "Топлофикация - София" ще извърши неотложен ремонт по мрежата в жк. "Дружба" 2.

Прогнозен график за поетапното спиране на топлоподаването в отделните карета от жилищни сгради е публикуван на сайта на дружеството.

Възстановиха топлоподаването в „Дружба 2“ и комплекс „Цариградски“

И обещават, че ще го актуализират, предава БНР .

Снощи топлоподаването в "Дружба" 2 беше възстановено след 4-дневно прекъсване, в което екипите са извършили подмяна на спирателни механизми.

Успоредно с това са започнали изкопните работи за смяна на самите топлопроводи.