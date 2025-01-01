Столичният общински съвет (СОС) изслуша ръководството на “Топлофикация София” при закрити врати. Предложението беше прието с 32 гласа "за", двама общински съветници гласуваха "против", а един се въздържа.

Причината е, че в рамките на заседанието са били представени документи, които са търговска тайна.

Изпълнителният директор на „Топлофикация София“ ЕАД Петър Петров и председателят на Управителния съвет на дружеството Милена Ценова представиха информация относно необходимостта от удължаване на договора за доставка на природен газ между „Топлофикация София“ ЕАД и „Булгаргаз“ ЕАД във връзка с постъпило предложение от държавното дружество.

Преди общинските съветници да вземат решение за провеждане на закрито заседание, Петров представи основна информация за ремонта на мрежата в "Дружба 2", като след това последваха и въпроси от общинските съветници.

„Топлофикация“ публикува графика за ремонта в „Дружба 2“

Той каза, че мрежата в "Дружба 2" е на почти 40 години, като за миналата година е имало 930 сигнала за влошено топлоподаване, като прекъсванията са надхвърлили 112, а за тази година са 66. Петров обясни, че в началото на проекта са измерили 150 тона загуби, а през септември те са били 250, като за вчерашния ден са достигнали 280. Това са отчетени загуби по мрежата, които очакваме да спестим, отбеляза директорът.

"Ремонтът вече започна, екипите работят активно и очакваме някои обекти да бъдат завършени предсрочно. Графикът е прогнозен, за да можем веднага да стартираме следващите участъци. Проектът е значим за дружеството, защото ще облекчи не само района на "Дружба 2", но и други квартали, като "Малинова долина", "Лозенец" и "Младост" 4, и ще осигури качествена услуга на гражданите за 30 години напред“, посочи Петров.

Общинският съветник от групата на "Спаси София" Андрей Зографски попита за преизпълнението на ремонта и как дружеството ще се справи с финансовия товар, тъй като работата се извършва при неблагоприятни метеорологични условия и има забавяне. Директорът отговори, че ремонтът е неотложен поради остарялата мрежа, а всички разходи ще бъдат покрити изцяло със средства на дружеството. Той уточни, че загубите по мрежата са нараснали и ремонтирането ѝ ще осигури качествено топлоподаване за района и за други квартали.

Общинският съветник от "Спаси София" Стефан Спасов попита как е организиран ремонтът и как ще бъде разплатен. Петров обясни, че графикът на ремонта се актуализира постоянно, а изпълнението на обектите се следи внимателно, за да се минимизират загубите и да се завършат някои участъци предсрочно.

Грети Стефанова от "Продължаваме Промяната - Демократична България" поиска да се уточни дали има протокол и кой е взел решението за спешния ремонт. Директорът на дружеството отговори, че ремонтът е наложителен за предотвратяване на прекъсване на топлоподаването през зимата и подчерта, че отлагането му би било риск за гражданите. Той добави, че "Топлофикация" се стреми да свие сроковете максимално, но част от забавянето зависи от метеорологичните условия.

Общинският съветник от "Възраждане" Деян Николов изрази недоволство, че ремонтът не е бил планиран за лятото, а Петров обясни, че през април месец е направен анализ, а през следващите месеци е текла обществена поръчка.