Спипаха 350 литра контрабанден алкохол в Плевенско, съобщиха от полицията.

Алкохолът е открит в избено помещение на къща и пристройка в двор в село Трънчовица.

Извършена е проверка от униформени и служители на Агенция „Митници“-Русе. Действията са проведени на 18 февруари.

Установени са различни съдове с алкохоал. Изпратени са проби за лабораторен анализ с цел установяване на точния ме състав и алкохолен градус.

Обитателката на имота - 77-годишна жена, не е представила документ за платен акциз. Уведомена е прокуратурата.