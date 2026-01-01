Проблеми с тока има в седем от осемте общини (без Априлци) в региона според информацията за непланираните прекъсвания в сайта на ЕРМ Запад, предаде кореспондентът на БТА в Ловеч Светломира Анастасова.

В община Ловеч са засегнати осем населени места, включително градът. Също осем са селата с нарушено електрозахранване и в община Угърчин. В Луковитско проблеми има в седем населени места, в т.ч. и в общинския център; в Тетевенско – в пет, вкл. и в града; в общините Троян и Ябланица – по три, като и в част от градовете няма ток; в Летница – в града и в село Крушуна.

Над 100 служители на ЕРМ Запад работят по отстраняване на аварии в електрозахранването в областта, съобщиха от пресцентъра на дружеството. При необходимост има готовност за мобилизация на допълнителни екипи, допълват оттам.

Към 09:00 ч. усилията са съсредоточени в общините Ловеч и Угърчин. Работата им е затруднена от паднали дървета и снежни навявания по пътищата. Най-уязвими са дългите електропроводи в труднодостъпни райони.

Изключвания в електрозахранването са причинени от силния вятър и снеговалежа в планинските райони през нощта.

За днес е обявен жълт код за силен вятър за област Ловеч.