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Новият обитател на зоопарк Бургас“ е гигантска игуана

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Зоопарк Бургас

„Млада гигантска игуана - годзила е новият член на зоопарк Бургас“, написаха в социалната си мрежа от зоопарка.

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