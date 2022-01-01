\u041d\u043e\u0432\u0438\u044f\u0442 \u043e\u0431\u0438\u0442\u0430\u0442\u0435\u043b \u043d\u0430 \u0437\u043e\u043e\u043f\u0430\u0440\u043a\u00a0\u201e\u0411\u0443\u0440\u0433\u0430\u0441\u201c \u0435 \u0433\u0438\u0433\u0430\u043d\u0442\u0441\u043a\u0430 \u0438\u0433\u0443\u0430\u043d\u0430.\u00a0\r\n\n \n \n \n \n \n \n \u0417\u043e\u043e\u043f\u0430\u0440\u043a \u0411\u0443\u0440\u0433\u0430\u0441\n \n \n \n\r\n\u201e\u041c\u043b\u0430\u0434\u0430 \u0433\u0438\u0433\u0430\u043d\u0442\u0441\u043a\u0430 \u0438\u0433\u0443\u0430\u043d\u0430 - \u0433\u043e\u0434\u0437\u0438\u043b\u0430 \u0435 \u043d\u043e\u0432\u0438\u044f\u0442 \u0447\u043b\u0435\u043d \u043d\u0430 \u0437\u043e\u043e\u043f\u0430\u0440\u043a \u0411\u0443\u0440\u0433\u0430\u0441\u201c, \u043d\u0430\u043f\u0438\u0441\u0430\u0445\u0430 \u0432 \u0441\u043e\u0446\u0438\u0430\u043b\u043d\u0430\u0442\u0430 \u0441\u0438 \u043c\u0440\u0435\u0436\u0430 \u043e\u0442 \u0437\u043e\u043e\u043f\u0430\u0440\u043a\u0430. \n