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Монтираха обратно на мястото му ветропоказателя с гларуса в Бургас, съобщиха от Общината.

Община Бургас

Годините престой на открито оказаха своето влияние.

Любимият ветропоказател с гларуса в Бургас ще бъде ремонтиран

Но вече ремонтиран и освежен, той отново ще посреща жителите и гостите на града при балюстрадата.

Община Бургас

Автор на ветропоказателя е бургаският художник Добрин Вътев.

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