Монтираха обратно на мястото му ветропоказателя с гларуса в Бургас, съобщиха от Общината.Годините престой на открито оказаха своето влияние.
Любимият ветропоказател с гларуса в Бургас ще бъде ремонтиран
Но вече ремонтиран и освежен, той отново ще посреща жителите и гостите на града при балюстрадата.Автор на ветропоказателя е бургаският художник Добрин Вътев.
Община Бургас
Любимият ветропоказател с гларуса в Бургас ще бъде ремонтиран
Но вече ремонтиран и освежен, той отново ще посреща жителите и гостите на града при балюстрадата.
Община Бургас