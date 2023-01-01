Ветропоказателят с гларуса стана любим на много бургазлии и гости на града, съобщиха от Общината.
Негов автор е художникът Добрин Вътев.
Нови пясъчни фигури радват жители и гости на Бургас (СНИМКИ)
Но бургаският климат с много влага и сол оказа своето влияние.
Затова във вторник другата седмица ветропоказателят ще бъде демонтиран.
След като го пребоядисат, той отново ще се завърне на своето място.
Негов автор е художникът Добрин Вътев.
Нови пясъчни фигури радват жители и гости на Бургас (СНИМКИ)
Но бургаският климат с много влага и сол оказа своето влияние.
Затова във вторник другата седмица ветропоказателят ще бъде демонтиран.
След като го пребоядисат, той отново ще се завърне на своето място.