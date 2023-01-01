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Ветропоказателят с гларуса стана любим на много бургазлии и гости на града, съобщиха от Общината.

Негов автор е художникът Добрин Вътев.

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Но бургаският климат с много влага и сол оказа своето влияние.

Затова във вторник другата седмица ветропоказателят ще бъде демонтиран.

След като го пребоядисат, той отново ще се завърне на своето място.

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