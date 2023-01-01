Нови пясъчни фигури радват жители и гости на Бургас (СНИМКИ)

станабургазлии и гости на града, съобщиха от Общината.Негов автор е художникътНо бургаският климат с много влага и сол оказа своето влияние.Затова във вторник другата седмица ветропоказателят ще бъдеСлед като го пребоядисат, той отново ще се