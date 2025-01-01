86-годишна жена е починала, вероятно от инфаркт, а двама полицейски служители от Районното управление в Карнобат са леко обгазени след инцидент в социален дом за възрастни хора в карнобатското село Огнен, съобщиха от полицията.

Произшествието е станало на 28 август вечерта. Първоначално е получено съобщение за пожар в ел. табло в Дома за хора с деменция в село Огнен - повечето от които трудно подвижни, но дошлия на място автопатрул е констатирал, че пожар няма, само силно задимяване.

Двамата служители на реда са оказали съдействие на персонала при евакуирането на 45-те обитатели на дома, работещ с максимален капацитет.

Домуващите са изведени от мястото на инцидента, но двамата полицаи са леко обгазени от задимяването. Причината за задимяването е най-вероятно неизправно ел. табло, разположено в склад с нови памперси.

Домуващите възрастни хора са настанени в карнобатската болница за да прекарат нощта, а полицейските служители след медицински преглед, са освободени за домашно лечение.

Вероятно от инфаркт в линейката, отвозваща пострадалите към болницата, починала 86-годишна жена от Бургас, най-продължително обитаващата дома за хора с деменция.

Двамата полицейски служители от Районно управление-Карнобат ще бъдат отличени от Директорът на ОД на МВР-Бургас старши комисар Владимир Маринов.