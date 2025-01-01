Пожар е възникнал в местност в землището на Якоруда.

Това съобщи общинският кмет Мехмед Вакльов. Към момента огънят е далеч от хотели и къщи.

"Огънят е възникнал около 15:00 часа. На терен са екипи с два противопожарни автомобила, които обслужват територията на община Якоруда, като се очакват още екипи от Разлог и Банско", каза Вакльов.

В гасенето се включва и общинското доброволно формирование, както и спонтанни доброволци. На терен е всичко, с което разполагаме, но духа силен вятър, посочи кметът на Якоруда.