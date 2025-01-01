Потушен е пожар в сухи треви между селата Белащица и Брани поле, съобщиха от пресцентъра на Регионалната дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" в Пловдив.

Сигналът за пожара е получен около 13:00 часа. Към мястото са изпратени пет екипа, които бързо са успели да го потушат, но огънят е нанесъл щети върху стопанска постройка.

От пожарната в Пловдив съобщиха, че в момента два екипа огнеборци гасят друг пожар, отново в сухи треви, в района на село Искра, Първомайско. Няма опасност за хора, постройки и сгради, уточниха от пожарната в Пловдив.

Припомняме, че в началото на седмицата пожар в сухи треви горя в близост до автомагистрала "Тракия", в района на 141- ви километър и временно причини затруднено движението по аутобана.