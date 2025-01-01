Пожар възникна в Рила планина на територията на Национален парк „Рила“, в района на симитлийското село Долно Осеново. Горят иглолистна гора и листна маса.

Пожар избухна отново в Рила

Първи на място са пристигнали служители на Държавното горско стопанство в Симитли, както и подкрепление от техни колеги от Благоевград, последвани от няколко пожарни екипа. За утре се мобилизират екипи от още два паркови участъка, каза пред БТА директорът на "Национален парк Рила" Красимир Андонов.

През юли отново имаше пожар в Природен парк „Рилски манастир“. Заради трудното му гасене в труднодостъпния терен се наложи намесата на хеликоптер. За щастие, дъждът помогна за овладяването на огнената стихия.

Пожар избухна в местност край Якоруда

По-рано днес пожар пламна пожар и в района на Якоруда, заради което се наложи временно прекъсване на движението влаковете между гарите Белица и Якоруда. Към момента пожарът е локализиран и ситуацията е по-спокойна.