Окръжната прокуратура в Благоевград внесе в съда обвинителен акт срещу Г.К., привлечен в качеството на обвиняем за длъжностно присвояване в особено големи размери.

Обвиняемият Г.К. заемал длъжностите „ръководител финансов отдел" и „главен счетоводител" по силата на трудов договор и допълнително споразумение към него, сключени с директора на болница в Благоевград, съобщиха от прокуратурата.

През периода 2019-2021 г. той присвоил сума в общ размер от 232 701,26 лева, собственост на болничното заведение, връчени му да ги пази и управлява.

Присвояването на парите е извършвано от обвиняемия посредством неправомерно нареждане на суми по електронен път от банковата сметка на лечебното заведение към сметката на Взаимно спомагателна каса на болницата и последващото им теглене на каса. За целта Г.К. съставял преводни нареждания с основания „членски внос и заеми", а счетоводно в програмата осчетоводял паричните средства като плащане на задължения към различни доставчици и разходи.

Действайки по този начин, обвиняемият прикривал неправомерното прехвърляне и теглене на паричните суми. В някои от случаите Г.К. не заприходявал към активите на болницата получените и платени вещи от различни доставчици (медикаменти, медицински консумативи, телевизор), неправомерно нареждал средства от банковата сметка на дружеството на физическо лице за погасяване на свой личен заем и не представял разходно-оправдателни документи за получен служебен аванс.

Вследствие на действията му били засегнати доставчиците на болничното заведение, поради отклоняването на средствата, които следвало да се заплащат по договорите. Това довело до натрупване на лихви и неустойки към тях за сумата от 82 630,79 лева.

Предстои съдът да насрочи разпоредително заседание по делото.